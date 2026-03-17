China deja una alerta clara: la fiabilidad sacude el inicio de 2026

La complejidad de las nuevas unidades de potencia no solo afecta a su uso, sino también a su fiabilidad. El GP de China de Fórmula 1 comenzó así con cuatro posiciones vacías en la parrilla de salida, debido a problemas surgidos en la hora previa a la carrera.

La situación más llamativa fue la de McLaren. Lando Norris y luego Oscar Piastri abandonaron sucesivamente la tercera fila de la parrilla por problemas distintos, pero relacionados con el mismo componente en la parte eléctrica del motor, que requerirán análisis por parte de Mercedes para conocer con precisión su causa.

En Williams, primero se anunció que Alexander Albon saldría desde el pit lane debido a cambios de reglajes que rompían las normas del parque cerrado... pero finalmente se comunicó que no podría tomar la salida por un problema hidráulico.

"Nos encontramos con problemas en el coche durante la noche y parecía que teníamos una respuesta para los inconvenientes que habíamos tenido durante todo el fin de semana", explicó Albon. "En cierto modo, esperaba esa salida desde el pit lane para comprobar si el coche estaba bien, pero tuvimos problemas hidráulicos y ni siquiera pudimos verificar si el coche funcionaba correctamente."

"Esto nos complica un poco las cosas porque tenemos problemas. Esperaba salir a pista y dar algunas vueltas para preparar el coche para Japón. Pero sin poder hacerlo, solo queda enviar el coche de vuelta al Reino Unido y asegurarnos de entenderlo todo."

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Williams ha sufrido numerosos problemas de fiabilidad en Melbourne y Shanghai, algo que sorprende a Albon: "Creo que algunas cosas estaban bajo control para el equipo, otras no."

"Pero la lista de problemas que hemos tenido en los dos últimos fines de semana es enorme, y es un poco sorprendente para nosotros por la fiabilidad y el rendimiento que mostramos en los test de Baréin. No hemos tenido eso en las dos últimas citas."

Un nuevo problema en Audi

También faltaba un Audi en la salida, el de Gabriel Bortoleto. Una semana después de la baja de Nico Hulkenberg por un problema técnico en Melbourne, fue el turno del brasileño de abandonar antes incluso del inicio de la carrera por un fallo cuya naturaleza exacta el equipo no pudo precisar.

"Creo que fue un problema similar al de Nico, pero no estoy seguro", explicó Jonathan Wheatley, jefe del equipo, que hablaba mientras Audi comenzaba a desmontar el coche, lo que le impedía saber más.

Bortoleto tampoco tenía muchas certezas: "He preguntado, pero puedo decir que es un problema técnico", explicó en un momento en el que Audi no podía darle más información: "Tienen que hacer análisis."

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"Tengo una idea de cuál es el problema, pero tienen que analizar con más precisión lo que ha pasado, porque no se puede desmontar el coche en mitad de la carrera: Nico sigue en pista, el equipo de paradas está ocupado. Hay muchas cosas que entender."

"Creo que hay que comprenderlo y encontrar una solución a estos problemas. Es triste no poder empezar la carrera. Tuve que seguir toda la carrera con la radio de Nico, escuchar y aprender. En ese sentido estuvo bien, pero es una pena no haber podido rodar."

No sé si es demasiado técnico o demasiado complejo. Es un reglamento técnico ambicioso. Me recuerda mucho a principios de 2014.

Los fabricantes de motores habían alcanzado un nivel de fiabilidad muy alto con los V6 turbo híbridos en los últimos años, gracias a un reglamento muy estable desde su introducción en 2014. Sin embargo, los problemas recurrentes que han sufrido muchos equipos este año no sorprenden a Jonathan Wheatley, que recuerda que la generación anterior de motores también presentó dificultades en sus inicios.

"Es interesante que ellos tengan problemas y que todos tengamos problemas. No sé si es demasiado técnico o demasiado complejo. Es un reglamento técnico ambicioso. Me recuerda mucho a principios de 2014. La gente tenía dificultades, algunos equipos en particular."

"Miro hacia el futuro, soy un optimista empedernido y creo que solucionaremos estos problemas. No se sabe, quizá este parón en abril permita a muchos solucionarlos. El invierno ha sido muy corto y los primeros meses del año muy intensos."

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Bortoleto también encuentra cierto consuelo al ver que otros fabricantes están afectados por problemas de fiabilidad: "No somos solo nosotros. Es una pena".

"No hemos podido rodar de forma limpia hasta ahora, pero este es el primer problema que tengo desde el inicio de la temporada. Estas cosas se solucionarán. Puede pasar, especialmente al comienzo de un nuevo reglamento." Cabe señalar que los problemas de fiabilidad en Audi no se limitan al motor, ya que en el otro coche en Shanghai, Nico Hülkenberg sufrió una parada larga de 16 segundos debido a un fallo en la pistola utilizada para fijar la rueda.

Además de estos cuatro pilotos que no pudieron tomar la salida, no fueron los únicos afectados por los problemas de fiabilidad en Shanghai. Durante la carrera, Max Verstappen también tuvo que abandonar por un fallo en la unidad de potencia, al igual que Lance Stroll, perjudicado por problemas en la batería de su Aston Martin, y Fernando Alonso, que se vio obligado a retirarse por vibraciones.

En total, fueron siete los coches que se quedaron fuera por cuestiones puramente técnicas, una cifra que evidencia hasta qué punto la fiabilidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos en este arranque del reglamento 2026. Más allá del rendimiento, el verdadero examen para equipos y motoristas pasa ahora por lograr que sus monoplazas completen las carreras.