¿Será este el último contrato de Checo Pérez en la F1? Lo explica

El pasado viernes 3 de febrero, Red Bull presentó por todo lo alto su RB19 (o, al menos, su decoración), con el que competirá en la temporada 2023 de Fórmula 1. Sin embargo, la jornada, estuvo repleta de novedades, con la principal como el acuerdo entre Ford y Red Bull para motorizar los cuatro monoplazas que dependen de la marca de bebidas energéticas.

Esa asociación entrará en vigor el próximo curso 2026, coincidiendo con la llegada de la nueva normativa técnica. Las unidades de potencia a partir de entonces estarán más electrificadas y funcionarán con combustibles sostenibles, con lo que se espera poder alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono en el cambio de década.

Aprovechando la presencia de Sergio Pérez en el evento, como segundo piloto de la estructura austriaca, se le preguntó por sus impresiones acerca de la noticia del día. Pero para cuando Ford vuelva al Gran Circo, Checo ya estará en el ocaso de su carrera deportiva.

Actualmente, el mexicano completó 33 vueltas al sol, y en 2026 serán 36. Por el momento, el mexicano tiene contrato con Red Bull hasta el término de 2024. ¿Tiene pensado alargar su estadía, al menos, otro par de temporadas?

"Queda tanto tiempo que no me lo planteo. Ahora mismo, si me preguntan, sí, quiero seguir en este deporte mucho más allá de 2024, pero es mucho tiempo, muchos años. Así que quiero esperar y ver qué pasa, aunque es muy emocionante y me encantaría formar parte de ello", declaró Pérez, para quien la de 2023 será su 14ª temporada consecutiva.

Así pues, el dorsal #11 de la parrilla prefiere centrarse en el nuevo curso, que echará a andar el próximo 25 de febrero, con los test de Bahrein: "Quiero maximizar el potencial del coche y luchar por la victoria cada fin de semana. Estoy trabajando muy duro para conseguirlo y ese es mi principal objetivo".

En 2022, Checo cerró el año en la tercera posición de la clasificación general, el mejor resultado global de su trayectoria en la categoría, además de que ganó dos carreras y subir al podio en once ocasiones.

