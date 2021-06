Pérez, optimista de "luchar con fuerza" en la carrera de Francia

Sergio Pérez pareció estar en la pelea por la pole position tras el primer intento de la Q3 en una lucha contra su compañero Max Verstappen, pero esto cambió cuando Lewis Hamilton y Valtteri Bottas lo relegaron hasta la cuarta plaza para la parrilla del Gran Premio de Francia.

Después de la sesión, el mexicano admitió que estaba decepcionado por no estar dentro de los tres primeros, pero reconoció que cometió errores en la Q3 que le costaron varias décimas.

“Sí, definitivamente”, dijo Pérez en la sesión de Zoom para medios. “Creo que hemos mostrado un buen ritmo durante toda la clasificación, y la progresión estaba ahí. Me sentía bastante cómodo al entrar en la Q3. Desgraciadamente, en mis dos vueltas no lo hice del todo bien".

“En el primer intento tuve una pérdida de potencia al salir de la curva 9, lo que me ha hecho perder bastante tiempo. Luego, en el segundo, cometí un error en la curva 12, así que sí, no juntar la vuelta ideal me costó bastante”.

En la opinión de Pérez la posibilidad no solo estaba en estar dentro de los tres primeros, sino incluso en acompañar a Verstappen en la primera fila.

"Creo que hoy tenía la posibilidad de cerrar la primera fila. Pero mañana será un día largo. Todavía estamos en una buena posición, así que podemos luchar con fuerza para mañana. Tenemos un buen ritmo de coche, así que básicamente nos hemos centrado en la carrera", avisó.

Francia es la tercera carrera del año en la que el mexicano arrancará dentro de las dos primeras líneas. En el GP de Emilia Romagna salió segundo, después de perder la pole ante Hamilton, mientras que en Portimao partió cuarto.

Pérez explicó que los resultados comienzan a darse gracias al proceso de adaptación que ha afrontado, pero considera que su mejor momento sigue siendo en carrera.

“Cada vez que conduzco el coche, aprendo, y cuando experimento con baja carga de combustible y todo eso, es cada vez mejor para mí. Pienso sin duda en este momento que el punto más fuerte para mí es el ritmo de carrera, por lo que mañana, espero ser muy fuerte. Deberíamos estar realmente en una buena batalla por el podio mañana", anticipó.

Cuando se le preguntó sobre los factores que considera han permitido a Red Bull romper el dominio de Mercedes en Paul Ricard, Pérez destacó que se trata de una combinación de varios detalles.

“Por lo que parece llevamos un alerón trasero más pequeño que ellos. También tenemos un motor nuevo, uno fresco para este fin de semana. Honda está haciendo un trabajo fantástico", concluyó.

Las fotos de Sergio Pérez en el GP de Francia 2021

