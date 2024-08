El CEO de Audi informó personalmente a Hulkenberg sobre los cambios internos

Un año y medio antes de la llegada de Audi a la parrilla de Fórmula 1, el equipo Sauber está en medio de toda una remodelación, como se pudo comprobar con los fichajes de Mattia Binotto y Jonathan Wheatley, pero también quedó claro que Carlos Sainz no será su segundo piloto. El español optó por firmar por Grove, por lo que continúa la búsqueda de un candidato adecuado para el asiento junto a Nico Hulkenberg, puesto que solo se confirmó su aterrizaje en 2025.

No obstante, a pesar de los rumores, el germano sigue convencido de que su fichaje fue lo mejor, aunque reveló que se enteró del terremoto que supuso la salida de algún gran nombre porque el máximo responsable, Gernot Döllner, le llamó durante "unos diez minutos" antes del anuncio público.

El piloto no esperaba que el CEO le llamara de forma personal, como indicó en el medio asociado a Motorsport.com, los teutones de Motorsport-Total.com: "No sé si es importante, pero creo que es bueno, muestra respeto y lo serios que son él y la marca, que no se lo toman a la ligera".

"Están prestando atención, ven lo que está pasando, lo que está sucediendo y eso fue bueno, muy bueno", explicó Nico Hulkenberg, que recibió una "explicación" de todo. "Por eso me llamó, me hizo un resumen".

Aunque el germano guarda silencia sobre el contenido exacto de la conversación, pero no se hace ilusiones de que tiene todo resuelto, y está claro que tiene mucho trabajo por delante con el proyecto de Ingolstadt: "Es un gran reto, de eso no hay duda, ir a lo que será Audi, lo que será un fabricante alemán, piloto alemán, crea mucha expectación, así que seguro que no va a ser fácil".

"Mi enfoque de trabajo y la definición no va a cambiar, voy a ir allí con todo lo que tengo, e intentaré contribuir dentro y fuera del coche tanto como pueda, y eso es lo que me encanta hacer, espero que de forma colectiva podamos convertirlo en un éxito", continuó quien cree que el hecho de coincidir en nacionalidad hace las cosas "especiales en cierto modo".

Sin embargo, no fue el "factor decisivo", sino más bien, tener un techo más alto: "Me encanta esa explicación, el techo es más alto, con lo bueno y con lo malo. Con lo malo es que, si no rindes, la presión es mayor, estás bajo más focos, va a haber mucho trabajo de relaciones públicas, mucho más exigente por ese lado, pero es una gran oportunidad".

Se trata de algo mucho más apetecible que Haas, donde Nico Hulkenberg tuvo una segunda juventud, y su salida de la escudería estadounidense tampoco llegó por resentimiento: "Siempre sabe amargo, la mayoría de las veces es agridulce dejar un equipo, porque construyes relaciones, te gusta trabajar con la mayoría de la gente".

No obstante, respalda su marcha: "Se trata de cosas más importantes, del futuro. He cambiado por una razón, hay una estrategia detrás y un motivo, así que así son las cosas".

