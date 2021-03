El CEO de Alpine: "Alonso está completamente listo y en forma"

Fernando Alonso se perdió la presentación de Alpine F1, en la que la marca francesa desveló cómo será su A521 con el que debutará finalmente en la Fórmula 1.

Los motivos fueron varios. En primer lugar: las limitaciones de viaje entre Reino Unido y Suiza (con cuarentena de 10 días al ingresar y al regresar). En segundo lugar: Alonso ha querido exprimir al máximo estas últimas semanas previas a la pretemporada de la F1 2021 en Bahrein (12-14 de marzo) para ultimar su preparación física después del accidente que sufrió en bicicleta a principios de febrero.

Cuando este martes se le preguntó al CEO de Alpine Racing, Laurent Rossi, sobre si Alonso estará listo para los test, el directivo francés no tuvo dudas.

"Sí, por supuesto que estará en los test. Fernando está muy bien. Tuvo un accidente feo con la bicicleta, pero tuvo suerte y solo tuvo problemas con su maxilar. Así que, más allá de la cirugía necesaria y los cuidados, el resto está perfectamente bien", apuntó.

"Fernando está completamente en forma, ya lo visteis en el vídeo, está operativo al 100%. Estamos incluso sorprendidos de que se haya recuperado tan rápido. Nos confirmó casi inmediatamente después del accidente que estaría en Bahrein, después de hablar con sus médicos, y parece que estaba en lo cierto. Estamos deseando verle la semana que viene en el coche".

Por su parte, el directivo ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, aclaró que el equipo quiso priorizar la preparación de Alonso, antes que tenerle en los vídeos de presentación de la escudería.

"Realmente se trataba de darle la mejor oportunidad de recuperarse completamente para el comienzo de la temporada", dijo Budkowski."Es más importante tenerlo completamente en forma para el test de Bahréin que tenerlo aquí para la presentación, o tenerlo conduciendo el coche mañana en el shakedown".

"Además, cuando tienes restricciones, y alguien se está recuperando de un accidente y tienes restricciones de viaje y cuarentena, etc., no es la mejor situación. Así que vamos a mantener a Fernando al 100%, darle tiempo para que se recupere y tenerlo en condiciones para los test de Bahrein".

Alpine F1 no tiene piloto número uno, ni número dos

A Rossi también se le preguntó si tienen establecido quién será el piloto principal para la F1 2021, y el directivo de Alpine dejó claro que esa situación no existe en el equipo.

"No existe ningún contrato que diga que hay un piloto número 1 y un número 2. Creo que tampoco existe en la mayoría de los equipos, para ser sincero, al menos no en el nuestro. Los pilotos tienen que ser lo más rápidos posible y se pondrán a prueba el uno al otro. Esa es la competencia sana y de eso se trata. No hay instrucciones previas ni piloto número 1", aseguró.

Los objetivos del equipo de Enstone parecen claros: seguir luchando dentro del top 5 de la categoría, el cual cerraron en 2020, y pensar en 2022.

"A corto plazo, este año, obviamente es un año de transición para todo el mundo, no solo para nosotros. Es el final de una era de normativas y ya nos estamos preparando para la siguiente. El coche de este año es una versión mejorada del de 2020, si se me permite. Por supuesto que es un poco diferente, pero es una evolución, más que un cambio en términos de diseño, tanto del lado del motor como del chasis", añade Rossi.

"Así que lo que esperamos es hacerlo al menos tan bien como el año pasado. Es decir, ser un contendiente consistente al podio y luchar con los mejores para obtener resultados positivos o grandes durante las carreras".

"Este año, detrás de las cámaras, estamos construyendo el nuevo coche [para 2022]. El nuevo motor, el nuevo chasis y nuestros objetivos son bastante, bastante agresivos. De hecho, Alpine está aquí para quedarse. Es la formación del grupo Renault con la que queremos abordar la nueva era con grandes ambiciones y hemos diseñado con decisión nuestros procesos, nuestro equipo, con el fin de competir primero por los podios a medio plazo, y luego a largo plazo competir por victorias, y no solo en las carreras, sino también el campeonato de pilotos y Constructores".

"Al final de la nueva era, esto es lo que queremos conseguir. No entramos en la parrilla con la esperanza de hacerlo bien, entramos con la esperanza de ganar".

Las fotos del espectacular Alpine A521 de F1

Dale al Play y disfruta del nuevo Alpine A521 de la Fórmula 1 2021

