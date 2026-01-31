Caso motores F1: la FIA discute propuestas para evitar reclamaciones en el primer GP

La cuestión de los motores sigue siendo un asunto espinoso antes del inicio de la temporada 2026 en Melbourne. Nikolas Tombazis, responsable técnico de la FIA para el área de monoplazas, ha dejado entrever que el caso relacionado con la relación de compresión de la unidad de potencia Mercedes, que en caliente podría alcanzar valores superiores al 16:1 fijado por la normativa, debería resolverse antes de que arranque el nuevo ciclo reglamentario en Australia, con el riesgo de que el campeonato comience con reclamaciones.

"No queremos en absoluto que el campeonato empiece y que la gente interprete los reglamentos de maneras ligeramente diferentes —explicó Tombazis—. Creo que es justo decir que hay áreas en las que las reglas no son claras para todos. El objetivo principal es asegurarse de que la cuestión se resuelva de manera definitiva y absoluta antes de la primera carrera, para no tener más discusiones. Queremos aportar claridad siguiendo todos los procesos de gobernanza existentes; después, si alguien quiere protestar, será asunto suyo. Todavía estamos trabajando en cuál podrá ser la solución".

El shakedown de Barcelona, que debe tomarse con cautela porque obviamente nadie buscó prestaciones, dejó aun así algunas indicaciones: excluyendo a Audi y Honda, que acusaron problemas de juventud, los demás motoristas acumularon kilómetros importantes, disipando los temores que habían marcado el inicio de la era híbrida en 2014. Mercedes completó con tres equipos un total de 1.134 vueltas, Ferrari llegó a 991 también con tres escuderías, y Red Bull Powertrain Ford recopiló datos en 624 giros con sus dos estructuras "hermanas".

La pregunta lógica es: ¿qué ventaja puede obtener la escudería de la Estrella con una relación de compresión del seis cilindros térmico que supera el 16:1? Las indicaciones recogidas apuntan a esas dos décimas que se habían calculado de forma puramente teórica.

La FIA había dado el visto bueno a la solución de Mercedes, que en las verificaciones a temperatura ambiente cumple con los límites reglamentarios, pero Honda, Ferrari, Audi y, al parecer, también RBPT, quieren garantías de legalidad. Enrico Gualtieri, jefe de motores del Cavallino, fue claro: “Seguimos abordando el tema junto con la FIA. Ya hubo una reunión técnica y tendremos otra en los próximos días. Por lo tanto, el asunto sigue sobre la mesa. Confiamos firmemente en que la cuestión se gestione de la manera correcta, examinando los procedimientos y la gobernanza previstos por el reglamento”.

Entonces surge la pregunta de qué intervenciones podrían poner a todos de acuerdo. Introducir un sensor en la cámara de combustión sería lo más sencillo, pero para introducir esta “novedad” se necesita la unanimidad de los equipos, y es fácil pensar que no se llegará a un acuerdo.

Mientras se esperan decisiones, alguien habría presentado a la FIA solicitudes sobre la interpretación de algunas zonas grises del reglamento. La opción sería intervenir en el motor de combustión para reducir la brecha con Mercedes antes de la verificación de potencias fijada por el ADUO en el sexto GP del calendario. Y quizá esa "persecución" debería permitirse fuera de los límites presupuestarios. Parece que en Maranello no serían contrarios a esta posibilidad, pero es difícil que pueda haber luz verde.

Otra opción podría ser "penalizar" el caudal energético del combustible Petronas que suministra a Mercedes, con el objetivo de intentar una igualación de prestaciones, recurriendo a una solución que recuerda a la que condicionó duramente a Ferrari en 2019 con la introducción de un segundo caudalímetro de la FIA, a la espera de que la Federación Internacional apruebe con el ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) la posibilidad de intervenir en las unidades de potencia. Pero ¿cómo se mediría la supuesta ventaja de la Estrella sin disponer de datos ciertos?

Sobre la mesa podría estar también una tercera vía: pedir a Brixworth una autocertificación en la que se deje por escrito que la unidad cumple el reglamento en todas las condiciones de uso.

Habrá que esperar para entender cuál será la decisión final de la FIA, teniendo en cuenta que existen posiciones irreconciliables sobre una cuestión que amenaza con dividir el paddock incluso antes de que se pongan en marcha los motores de la temporada 2026. Probablemente habrá que encontrar una solución de compromiso, pero difícilmente podrá satisfacer a todos…