Vettel y Hamilton presentan cascos reivindicativos en Canadá

Las últimas semanas han estado cargadas de polémicas dentro del paddock, sobre todo por la división de opiniones entre el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, y varios pilotos como Lewis Hamilton o Sebastian Vettel, quienes han aprovechado su exposición mediática para mandar mensajes que apoyan distintos valores sociales.

Mientras que el máximo responsable asegura que el deporte solo debería ser una modalidad en la que se compite, los miembros de la parrilla sugieren que son ellos los que deben hacer pensar a la gente para poder cambiar el mundo y llevarlo hacia un camino mejor.

Por ello, estos dos pilotos, han presentado dos diseños de cascos totalmente nuevos y cargados de significado. Sebastian Vettel añadió un bosque canadiense, además de varias inscripciones contra el cambio climático, mientras que Lewis Hamilton portó un casco en apoyo al colectivo LGTBIQ+.

Casco de Sebastian Vettel para el Gran Premio de Canadá 2022 de Fórmula 1

Casco de Lewis Hamilton para el Gran Premio de Canadá 2022 de Fórmula 1

En el caso del alemán de Aston Martin, llama "crimen climático" a lo que está sucediendo en Canadá, donde aparece una explotación en Alberta, lo que se ha descrito como el mayor proyecto industrial del mundo. A través de este negocio, se extrae betún de enormes pozos abiertos en terrenos que antes estaban los bosques, y eso no es todo, ya que Vettel llegó al paddock con una camiseta con el mismo mensaje, montado en una bicicleta con la bandera del arcoíris.

Este casco es obra de Jens Munser, y en él también aparece un oleoducto con el que se intenta concienciar de la importancia del cambio climático. Cuando Motorsport.com preguntó al piloto sobre el diseño, dijo: "Leo mucho sobre el tema porque me parece fascinante, aunque tal vez esa sea la palabra equivocada, pero hay mucho que hacer".

"Creo que vivimos en una época en la que somos muy conscientes de muchas cosas", continuó. "Lo que ocurre en Alberta es un crimen, porque se talan muchos árboles y se destruye el lugar solo para extraer petróleo, y la manera de hacerlo es horrible para la naturaleza".

"El yacimiento, por lo que he leído, comenzó hace unos 20 años, creo que el primer ministro dijo que ningún otro país encontraría estos recursos y no los aceptaría", señaló Vettel. "Pienso que cada país y persona tiene sus opiniones, la mía es que no estoy de acuerdo, hay ciencia para los combustibles fósiles, y en la época en la que estamos, no debería permitirse más, no tendría que suceder".

"Esto es solo un pequeño gesto, un casco especial para el fin de semana, y creo que es justo pensar en las futuras generaciones, en el mundo que dejamos en sus manos para cuando sean mayores y que lo puedan cuidarlo, no destruirlo", añadió el germano.

Por su parte, Lewis Hamilton incluyó la bandera del arcoíris en apoyo a los grupos LGTBIQ+ en el mes del orgullo. El británico de Mercedes luce también unas manos que simulan un corazón en la parte alta del casco, con el mensaje de 'Love is Love' ('Amor es Amor'), y es que el siete veces campeón del mundo siempre ha estado muy comprometido con la causa.

En las últimas citas de la pasada temporada, lució otro diseño con el arcoíris en países de Oriente Medio, donde estos colectivos están perseguidos y tienen menos derechos, un pequeño gesto que puede ayudar a la sociedad a progresar.