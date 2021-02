Vídeo y fotos: el casco de Sergio Pérez en Red Bull F1

Antes de la presentación del RB16B, Sergio Pérez rodó con el RB15, coche con el que Red Bull compitió en la temporada 2019 de Fórmula 1, y durante esa sesión aprovechó para grabar un vídeo en el que presentó el casco con el que competirá en 2021.

Con 10 años de experiencia en la máxima categoría, Pérez calificó su nuevo diseño como "sin duda, el casco favorito de mi carrera”, porque representa un regreso a los colores que lo han acompañado en su trayectoria y que, por el diseño de los últimos años en Force India y Racing Point, no había podido utilizar a su gusto.

“Es un momento muy especial para mí. Desde que firmé con Red Bull Racing esperaba poder tener mi casco conmigo. Dediqué mucho tiempo con el diseñador y con mi hermano, que me ayudó en el diseño”, dijo Checo Pérez en un vídeo publicado en redes sociales.

(Mira el casco de Pérez para 2021 antes de seguir leyendo)

Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 1 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 2 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 3 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 4 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 5 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 6 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 7 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 8 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 9 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 10 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 11 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 12 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 13 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 14 / 15 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 15 / 15 Foto de: Red Bull Racing

“Es el trabajo de varios meses de todos. Como saben, siempre he tenido el color amarillo como principal color del casco, pero en los últimos años tenia que tener el rosa, así que estoy muy contento de recuperar el amarillo”.

Como era de esperar, el logo de Red Bull acapara los laterales del cascos, pero existen tres elementos clave que Pérez añadió en su diseño, dos de ellos relacionados con su país.

“Tenemos la bandera de México arriba, porque queda muy bien. Cuando esté pilotando siempre se verá la bandera y es algo que me llena de orgullo”.

“También tenemos los símbolos aztecas, que representan mucho la cultura de mi país”.

Pero la parte más especial del casco para él es la que se encuentra cerca de la nuca “con la frase never give up, porque cada vez que me ponga el casco la voy a ver y me recuerda que no hay que darnos por vencidos nunca”.

Pérez estuvo cerca de quedarse fuera de la parrilla de la Fórmula 1 cuando Racing Point, ahora Aston Martin, decidió poner fin su contrato por adelantado para fichar a Sebastian Vettel. Checo firmó en diciembre un contrato con Red Bull Racing por un año como sustituto de Alex Albon.