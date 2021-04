Como informó anteriormente Motorsport.com, el deseo de la F1 de llevar a cabo carreras al sprint los sábados de tres grandes premios este año se había topado con un obstáculo importante: los equipos no estaban contentos con el gasto extra que supone disputar una carrera más cada fin de semana.

Más allá de que algunos equipos quisieran una compensación económica más grande por el dinero extra que conlleva añadir tres carreras más al calendario, el problema se complicó aún más por el impacto que eso podría tener en el límite de costes.

Pero la petición de algunos equipos de aumentar el límite de costes en hasta un millón de dólares no convencía a las escuderías más pequeñas, que temían que realmente ese millón se destinara a mejorar el rendimiento del coche.

Tras las discusiones de las últimas semanas sobre el tema de los costes, varias fuentes han confirmado que se ha presentado una propuesta económica con la que los equipos están satisfechos.

Si bien no se han revelado los detalles exactos, Motorsport.com ha podido saber que los equipos recibirán alrededor de 500.000 dólares (unos 420.000 euros) por las tres carreras adicionales, y el límite de costes se elevará en la misma cantidad.

Además, si un equipo sufre grandes daños en un monoplaza por un accidente importante en una carrera al sprint, hay una cláusula por la que recibirían un pago adicional y aumentarían su límite de gastos para poder hacer frente a esos costes.

Ahora que se han aclarado y acordado los términos económicos, solo faltan algunos detalles antes de que los equipos puedan firmar de manera formal las reglas definitivas de las carrera al sprint.

Sin embargo, como ya no hay obstáculos como era el financiero, no hay mucha prisa por concluirlo, por lo que es posible que no se lleve a cabo una votación final hasta dentro de algunas semanas más, aunque no se descarta que sea en el fin de semana de la carrera de Imola.

El plan de las carrera de clasificación al sprint será hacerlas de 100 km los sábados en Silverstone, Monza e Interlagos este año para ver qué impacto tiene en la televisión y el espectáculo en la pista.

En la carrera del sábado se repartirán puntos (aunque menos que en una normal) y decidirá la parrilla para la ronda principal del domingo.

En el Gran Premio de Bahrein, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que era importante aclarar los detalles económicos era para los equipos más grandes que pedían aumentar el límite del nuevo techo de gastos de la F1.

"Simplemente tiene que haber una asignación razonable que tenga eso en cuenta, porque estamos buscando ahorros de 12.000 euros, 22.000 o 34.000 para asegurarnos de que estamos dentro del límite", explicó.

“Tener de repente una variable como esta es algo que hay que afinar. Queremos apoyarlo, pero es necesario que haya una adaptación".