¿Qué piensan los pilotos de F1 de correr sin público?

Como el resto de disciplinas, la Fórmula 1 volverá a la actividad sin público en las gradas, con eventos a puerta cerrada que se espera que arranquen el 5 de julio en Austria.

Será una sensación extraña, como ya hemos podido ver en la reanudación del fútbol en Alemania, pero definitivamente es mejor poder seguir por televisión una carrera con las tribunas vacías que tener que seguir reviviendo las del pasado ante la falta de presente.

Quienes más notarán la falta del calor de la afición son los pilotos, especialmente los que gozan de un mayor número de seguidores y los que corren en su país. Representándolos en la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios) está Alex Wurz, y el austriaco explicó el sentir general.

“Permítanme decir que creo que nadie en el automovilismo, ningún piloto ni yo personalmente, es muy fan de las carreras fantasma, porque vivimos de las emociones que se comparten juntas”, declaró.

Wurz cree que es lo mismo que en otros deportes: "En partido de fútbol o una prueba de atletismo hay un estadio lleno. Nosotros tenemos circuitos con 100.000 espectadores que comparten un gran evento juntos, y eso cambia mucho la manera en la que te sientes".

Pese a lo extraño que será, ningún piloto de Fórmula 1 se opone a correr sin público, y todos saben que es el precio a pagar para volver a competir: "De todos los pilotos con los que he hablado, y constantemente estoy en conversaciones con ellos, nadie me ha dicho que no quiera hacerlo, o que crea que es algo incorrecto".

"En realidad, es lo correcto porque nuestra industria tiene una obligación. La F1 es una industria global y, como todos los gobiernos del mundo, todos intentamos impulsar la industria, la economía, porque las familias y las hipotecas de las personas dependen de ello. En la F1 pasa lo mismo".

"Por lo tanto, las carreras fantasmas son un medio para volver a la acción, y mejor eso que esperar a poder correr con espectadores. Así, que si este es el camino, todos los pilotos lo aceptan completamente”.

