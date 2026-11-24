Fórmula 1 GP de Las Vegas

El GP de Las Vegas de F1, con récord histórico para bien y para mal; ¿y las causas?

Mientras Las Vegas dejaba la carrera con más adelantamientos en la historia de la F1, se convertía a su vez en la menos visto de la historia de la tele en España. ¿La razón principal?

Jose Carlos de Celis

Editado: 24 nov 2026, 16:38

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Las Vegas de F1 2026 generó mucho debate después de su histórico registro de 352 adelantamientos y 35 cambios de líder, un récord absoluto (casi el doble que el anterior), que no gustó a todo el mundo por la naturaleza de la mayoría de acciones.

Sin embargo, también hubo otro récord negativo, y es el de menor seguimiento en directo por la televisión en España. Según datos de 'El señor de los medios' en Twitter, solo 11.000 espectadores la siguieron en directo en nuestro país, lo que supuso un 2.3% de share.

Pero... ¿a qué se debe eso? A tres factores, aunque alguno predomina sobre el resto y en España se puede apuntar un cuarto.

Por un lado, era muy pronto. La carrera fue a las 20:00h del sábado local, buscando el Prime Time, lo que hace que, con nueve horas de diferencia, en España y la mayor parte de Europa el GP de Las Vegas empezara a las 05:00h de la mañana del domingo. Aunque eso no se refleja del todo en España, que en la mayoría de países europeos hubiera un bajo número de espectadores pese a un alto número de cuota de pantalla significa que a esas horas, como es obvio, había poca gente viendo la tele.

Las horas a las que fue la F1 parece ser por tanto la razón clave, ya que en diferido el GP de Las Vegas en España lo vieron 229.000 espectadores (frente a los 11.000 del directo). De hecho en Italia, un buen termómetro dado que este año las cifras no han caído como en otros lugares probablemente por el efecto Andrea Kimi Antonelli, no se han proporcionado datos del directo, y sí del diferido, con 942.000 espectadores.

¿Se corrió la voz de que había sido una carrera entretenida y por eso lo vio tanta gente en diferido? ¿O es que la F1 sigue importando, pero no tanto como para madrugar?

Porque otro de los factores son las reglas de la F1 2026, tan criticadas, que han dejado un bajón en las cifras carrera tras carrera. Sin embargo, nunca una cifra tan baja y por comparar, el GP de Japón lo siguieron 63.000 espectadores (casi seis veces más que Las Vegas), aunque era a las siete de la mañana, no a las cinco. El GP de Australia sí fue a las cinco, misma hora que Las Vegas, y tuvo 70.000 espectadores (casi siete veces más que Las Vegas), aunque la comparación es algo injusta ya que era la primera carrera del año y por tanto contaba aún con gran expectación.

Y es que ese es el tercer factor. El GP de Las Vegas, como los dos que quedan, ya no son decisivos, ya que Antonelli se proclamó campeón de pilotos hace dos carreras en México y Mercedes en constructores en Brasil. Eso también explicaría la diferencia respecto al año pasado, cuando el mundial llegaba aún con las espadas en todo lo alto mientras Max Verstappen trataba de dar caza a Oscar Piastri y sobre todo al a la postre campeón, Lando Norris.

El factor extra que se podría tener en cuenta en España es el rendimiento de Aston Martin y Williams, que impide a Fernando Alonso y Carlos Sainz lograr grandes resultados, aunque el madrileño hizo una gran remontada de 20º a 8º.

El bajón en las audiencias no es algo único en España, ya que en Alemania también tuvieron las cifras más bajas de audiencia del curso en las cadenas que dan la F1 en la lengua germana, la ORF, la RTL y Sky. En abierto, en la RTL, una media de 293 000 espectadores siguieron en directo la victoria de Max Verstappen, un número muy bajo comparándolo con las otras carreras que han sido en abierto este año en Alemania. Y es que la cifra más baja anterior eran los 1.344 millones de espectadores durante el Gran Premio de los Países Bajos. Con eso, la media de la temporada en la RTL bajó en hasta 1.295 millones en Las Vegas.

En Sky Alemania, de pago, la carrera la vio una media de 205.000 espectadores, menos que el GP de Japón (también temprano) y un 66,1% por debajo de la media de la temporada. En Austria, en la ORF, una media de 194.000 espectadores madrugaron el domingo para ver la F1, con un descenso es del 63,9% respecto a la media de 2026.

Los dos factores que hemos comentado más allá de la hora, las reglas de 2026 y que ya estuviera todo decidido, se ven, eso sí, al comparar los datos de Alemania con 2025, ya que el GP de Las Vegas en la RTL lo han seguido 77.000 personas menos en 2026 que el pasado año, mientras que en Sky Alemania el bajón ha sido de 88.000 espectadores.

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