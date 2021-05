Vídeo: el histórico GP de Mónaco 2021 de F1, por MiniDrivers

(Dale al 'Play' al inicio de esta página para reproducir el vídeo si no se te ha abierto automáticamente)

Una de las carreras más esperadas de la temporada ha regresado tras perderse la anterior temporada. Las calles de Mónaco pudieron escuchar el rugido de los Formula 1 en un emocionante gran premio.

Charles Leclerc tenía la pole pero no pudo tomar la salida y Max Verstappen logró la victoria por delante de los pilotos con el mayor bromance en F1, Carlos Sainz y Lando Norris.

Tal vez no tuvimos muchos adelantamientos, pero eso no significa que no nos divirtiéramos con la carrera, y los MiniDrivers están aquí para traerte los mejores momentos del domingo con su particular punto de vista.

¡Prepárate a disfrutar del GP de Mónaco como nunca antes lo habías visto!

Una banda de música en la parrilla 1 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M pit stop 2 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 3 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista ven a Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, pasar 5 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, al inicio 6 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Desfile de pilotos 7 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 8 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 9 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 11 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 13 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 14 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B, al inicio 15 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 16 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 17 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 18 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 19 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra eco el equipo en Parc Ferme 20 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 21 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari 22 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 23 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, 24 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, tercer lugar Lando Norris, McLaren 25 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 26 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 27 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 28 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 29 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con el equipo en Parc Ferme 30 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con el equipo en Parc Ferme 31 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los monoplazas de los tres primeros lugares en Parc Ferme 32 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 33 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, celebra 34 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, y Zak Brown, director general de McLaren Racing, se felicitan al final de la carrera 35 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing celebra 36 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 37 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 38 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 39 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 40 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mecánicos empujan el coche de Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 41 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 42 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 43 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 44 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images