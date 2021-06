La F1 aclara por qué hubo reinicio desde parrilla en Azerbaiyán

Un fallo en el neumático trasero izquierdo de Max Verstappen en los últimos compases del GP de Azerbaiyán 2021 provocó inicialmente un periodo de coche de seguridad, antes de que Masi sacara la bandera roja, suspendiendo la carrera.

Después de que los restos del Red Bull fueran retirados de la recta principal, los pilotos completaron una vuelta de formación antes de tomar una salida desde parrilla, disputando un breve sprint de dos vueltas hasta la bandera a cuadros.

Una bandera roja tan tardía ya había provocado en otras ocasiones que no se reiniciara la carrera, pero Masi dijo que la forma en la que está redactado el reglamento no supone una razón para no seguir adelante con el sprint a dos vueltas.

"Afortunadamente, desde hace varios años, contamos con el reglamento de suspensión de la carrera", explicó Masi. "Hace muchos, muchos años, cuando una carrera tenía bandera roja después de una determinada distancia, se retrocedía dos vueltas y así acababa".

"Obviamente, con el elemento de suspensión de la carrera, sí hay una opción de no reiniciar. Pero dentro del marco de tiempo y dentro del formato del reglamento, podemos reiniciar. No había ninguna razón para no hacerlo".

El neumático de Verstappen falló una vuelta antes de que la bandera roja ondeara, y más tarde se escuchó al director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, hablar con Masi por radio para sugerir la suspensión de la carrera para que los equipos pudieran cambiar sus neumáticos.

Masi dijo que ya había estado considerando la posibilidad de detener la carrera antes del mensaje de Wheatley, a la espera de evaluar la cantidad de restos que había que limpiar en la recta principal.

"En realidad ya estaba en mi mente", dijo Masi. "En cuanto a lo que comunicamos, lo hicimos con todos por igual".

"Mirando el número de vueltas que teníamos que dar, la recuperación del coche que se estaba llevando a cabo, y el hecho de que había tantos restos de coche en la recta de boxes, en ese momento, en mi opinión, la mejor opción era suspender la carrera, limpiar todo, y luego tener un final de carrera".

El incidente con Verstappen fue similar a un fallo del mismo neumático en el Aston Martin de Lance Stroll, cuyo impacto contra la barrera en la curva 20 provocó un coche de seguridad pero no una bandera roja.

Masi explicó que pensó que fue posible despejar los restos del accidente de Stroll bajo un coche de seguridad, por lo que no era necesaria una bandera roja en ese momento.

"El incidente de Lance, al ser en mitad de la carrera, hizo que hubiera más que tiempo y espacio suficiente en el lado derecho de la pista cuando lo estábamos retirando, y teníamos fe en que se podían limpiar los restos", dijo Masi.

"Como he dicho, al mirar todo, no confiábamos en que la recuperación en la recta de boxes [del accidente de Verstappen] y la cantidad de restos que había por todas partes se pudieran limpiar en el tiempo adecuado".

"Así que pensamos que lo mejor para la categoría era suspender y luego reiniciar en esas circunstancias".

Las mejores fotos del alocado GP de Azerbaiyán 2021

Dale al Play para disfrutar de las fotos; pulsa Versión Completa abajo del todo si no se carga la galería

