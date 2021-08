Sainz: "Carlos no necesita que yo venga, sabe lo que tiene que hacer"

En la F1 es habitual ver a muchos padres de los pilotos en el box durante las sesiones. El bicampeón del mundo de rallies, Carlos Sainz, no ha sido una excepción y lo hemos podido encontrar en numerosas ocasiones acompañando a su hijo desde que llegó al campeonato en 2015.

Sin embargo, a medida el madrileño se ha ido haciendo mayor, la presencia de su padre se ha ido reduciendo hasta el punto de acudir a contados grandes premios. De hecho, en 2020, no pudo asistir a ninguno por culpa de la pandemia, aunque este año ha regresado al paddock.

Pese a todo, ambos mantienen el contacto durante los fines de semana en los que el padre no acude. El pasado fin de semana pudimos volver a ver a Sainz en Hungría, donde comprobó de primera mano el ambiente que se respira en Ferrari.

"Ya sabía que con el paso del tiempo iba a asistir cada vez menos a las carreras, como sucedió desde que llegó a la Fórmula 1", dijo Sainz padre a pregunta de Will Buxton a los micrófonos de Motorsport.com. "Cada año venía menos. El año pasado no vine a ninguna con la COVID. Creo que este año he venido a dos o tres carreras. Él sabe mi número de teléfono. Obviamente, hablamos básicamente todos los días al final de la jornada. Pero mi presencia no es necesaria, y si vengo, es solo por el placer de estar allí y observar. Creo que él sabe lo que tiene que hacer, y es su vida, su reto, su pasión. Tiene que hacer su propio camino".

El piloto de 26 años sumó su segundo podio de la temporada con Ferrari, donde supera por tres puntos en el campeonato a su compañero Charles Leclerc.

"Estoy feliz por él, orgulloso de que le vaya bien. Estaba seguro de que tenía la capacidad de adaptarse rápidamente al coche, pero obviamente el reto de Leclerc, Charles es un piloto muy rápido. Pero creo que ha ido paso a paso. Lo bueno de él es que está mejorando cada año, cada vez que aprende, se esfuerza mucho. Carlos y Charles, están trabajando muy bien, se están presionando mutuamente. De momento, lo que veo desde fuera, es todo positivo. Está contento. Por supuesto que sigue esperando un fin de semana perfecto, como ha dicho, pero llegará", señaló.

Con la entrada del nuevo reglamento en 2022, el tres veces ganador del Dakar confía en que su hijo pueda seguir progresando como ha hecho desde que debutó en la F1.

"Confío en que todavía puede mejorar. Y, por supuesto, el reglamento del año que viene va a ser diferente, así que los pilotos tendrán que adaptarse a una forma completamente nueva de conducir los coches de Fórmula 1. Va a ser un reto enorme. La diferencia es que, por supuesto, conocerá al equipo mucho mejor que este año, a todos los ingenieros, cómo trabajan. Ferrari es un gran equipo, se están recuperando, están mejorando, han dado un gran paso del año pasado a este año", zanja.