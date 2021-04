Sainz: "Ferrari y yo queremos más en esta F1 2021"

Carlos Sainz afronta su tercera carrera como piloto Ferrari con la cabeza fría y sabiendo que su método de trabajo irá dando sus frutos a medida que la Fórmula 1 2021 avance en su calendario récord de 23 carreras.

El español llega al GP de Portugal tras haber sido octavo y quinto en Bahrein e Imola, respectivamente, y deja claro que el trazado de Portimao ofrecerá un orden de parrilla similar al que se han visto en las dos primeras citas del año.

"Va a ser parecido a las dos últimas carreras, es un circuito con una recta muy larga, como Bahrein e Imola, y luego un sector intermedio con muchas curvas, donde rendimos de manera decente. Así que creo que muy similar en ese sentido. Si tuviera que apostar, lo que visteis en las dos primeras carreras, es lo que veréis aquí. Está muy apretado con McLaren, que no están lejos. Parece que el equipo ha hecho un buen progreso, pero al mismo tiempo no estamos donde queríamos estar y tenemos que seguir apretando para mejorar", apuntó el madrileño este jueves en Portimao.

Sainz reconoce que todavía está lejos en cuanto a adaptación al Ferrari SF21 y a sacar su máximo potencial vestido de rojo, pero cree que el trabajo que lleva haciendo desde el invierno empezará a notarse.

"Estamos en la tercera carrera de un calendario de 23, por lo que hay muchas cosas que aprender y por las que pasar. Hasta ahora estoy bastante contento con la manera en la que me he integrado dentro del equipo y de cómo está yendo todo, pero quiero más y el equipo quiere más también. Creo que tengo que seguir haciendo mi trabajo, con la cabeza baja y las cosas irán llegando, como en estas primeras carreras", añadió.

"Es más cómo de constante puede ser cada fin de semana, como pasó en mi segundo año con McLaren, que sabía qué iba a hacer el coche en cada carrera. Pero eso no significa que no pueda estar ahí lo antes posible y me presionó en cada sesión para adaptarme y cambiar mi pilotaje, es algo que requiere de gran exigencia física y mental. Pero estoy en ello".

"Tiene que ver con el estilo de pilotaje, que cambia mucho de un coche a otro. Sobre todo actualmente, que para ser un piloto de F1 rápido tienes que cambiar tu estilo mucho casi en cada curva, tienes que ser polifacético y saber qué hacer en cada momento. Y luego también cómo reacciona el coche a tus ajustes. Es un tema de crear esa experiencia completa, de pasar por ciertos errores y situaciones complicadas que añadan experiencia a tu cabeza para próximas ocasiones. Cada carrera que pase estaré más cómodo y será una constante progresión a lo largo del año".

Aunque ha caído batido por Leclerc en las dos clasificaciones y carreras hasta la fecha, Sainz es el mejor piloto de los que ha cambiado de equipo en comparación con su compañero.

"Quiere decir que está claro que me sé adaptar a coches nuevos que es el cuarto coche al que me tengo que adaptar, tengo experiencia y sé lo difícil que es. Estamos trabajando bien en Italia, me he ido a vivir allí, estoy centrado en el equipo y todo ayuda. Todo mi método de trabajo está ayudando, pero puede cambiar y se me pude complicar todo. Pero todavía me queda", justifica que esté sexto en el Mundial, solo por detrás de los Mercedes, Verstappen, Norris y Leclerc.

Cuando se le preguntó si el cuarto puesto de Leclerc en el GP de Portugal 2020 es una buena señal para Ferrari, Sainz dejó claro que es algo excepcional.

"Eso quiere decir que es un circuito que se le dio bien y que es un piloto muy bueno que logra grandes cosas. Pero este año el Ferrari es distinto y los demás, igual, por lo que el orden puede cambiar perfectamente. No quiere decir nada", concluyó.

Más fotos de Carlos Sainz en el arranque de la F1 2021

