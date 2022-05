Sainz, indeciso sobre el riesgo de conducir coches clásicos de F1

Cargar el reproductor de audio

Algunos pilotos han tenido la suerte de probar coches emblemáticos de la categoría élite del automovilismo, y Charles Leclerc fue el más reciente. El piloto monegasco tuvo la oportunidad de probar tanto el Ferrari 312T de Gilles Villeneuve como el 312B3 de Niki Lauda.

Sin embargo, cuando estaba completando una tanda de demostración con el Ferrari de 1974 de Niki Lauda el pasado domingo en el Gran Premio Histórico de Mónaco, Leclerc se marcó un trompo en La Rascasse. El piloto de Ferrari sufrió un fallo inesperado en los frenos durante su tercera vuelta al circuito urbano de Montecarlo, y, como resultado, dañó el alerón trasero protagonizando una imparable polémica en redes sociales.

El monegasco no consiguió frenar con la parte delantera izquierda del coche, por lo que los frenos se habrían agarrado por completo en el lado derecho, provocando que el monoplaza se girara instantáneamente hacia esa dirección.

Ante esa situación, cuando Motorsport.com le preguntó a su compañero si tenía ganas de probar un Ferrari clásico como Leclerc en un futuro cercano, Carlos Sainz admitió que sentía cierta incertidumbre debido a los riesgos involucrados, particularmente en un momento en el que Ferrari está demostrando ser competitivo en la pista de F1.

"Tuve la oportunidad [de probar coches clásicos] en el pasado, y te da una visión de lo que era el deporte hace mucho tiempo", dijo Carlos Sainz. "Pero estoy indeciso sobre ello, porque ¿por qué te arriesgarías?"

"Estás en medio de una oportunidad de ganar el campeonato con Ferrari, ¿por qué te arriesgarías a tener esta situación como le sucedió a él [Leclerc]?"

"Cada vez que me subo a un coche clásico de Fórmula 1, tengo estas cosas en la cabeza".

Sainz explicó que su instinto natural al subirse a cualquier coche de F1 sería llevarlo al límite, en lugar de simplemente conducirlo y dar vueltas a un ritmo tranquilo.

"Si me subo a un coche, lo daré todo", dijo Sainz. "No sé cómo subirme y sacar el codo y conducir tranquilo, no tengo idea de cómo hacer esto", añadió.

"Luego pueden pasar estas cosas y te dejan con la duda. Así que no sé qué responder", concluyó.

Charles Leclerc choca el Ferrari de 1974 de Niki Lauda 1 / 19 Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 2 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 3 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 4 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 5 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 6 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 7 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari, junto a Jacky Ickx 8 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari, junto a Jacky Ickx 9 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari, junto a Jacky Ickx 10 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 11 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 12 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 después del choque 13 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 14 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 15 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 16 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari F1-75, durante el día de rodaje en Monza 17 / 19 Choque de Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 18 / 19 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 19 / 19 Foto de: ACM