Así es el casco de Carlos Sainz con Ferrari para la F1 2023

Como es habitual en esta época del año, los pilotos presentan sus diseños de cascos, y es lo que ha hecho Carlos Sainz tras el evento en el que Ferrari desveló el aspecto del monoplaza del Cavallino Rampante, el SF-23. El coche italiano será un contendiente al título, y sobre él estará subido el madrileño, quien lucirá unos tonos negros, rojos y amarillos en el cockpit del vehículo de Maranello.

El español tendrá un diseño muy similar al de sus temporadas pasadas con la escudería más laureada de la historia, aunque modifica la parte superior del casco, que se pasa a un negro más oscuro que se combina con el dorsal 55 característico del de la capital. En el lateral también cuenta con su número, aunque lo hace con un amarillo que simula la bandera de España con los tonos rojos.

En el casco tampoco faltan los patrocinadores del conjunto, con algunos que se mantienen, como los del Banco Santander o Estrella Galicia 0,0, y nuevos, como los de Bitdefender o HCL. Los grandes detalles de Carlos Sainz están en la zona baja del casco, con su nombre, que destaca sobre el rojo, y la estrella que recuerda a la fallecida María de Villota, por no hablar del dibujo del chile por su apodo, 'Chili', como lo llaman los más cercanos.

El español ya se subió al nuevo coche de Maranello en una jornada en el circuito de Fiorano, y allí pudo sacar las primeras conclusiones, además de que estrenó el casco: "No sé exactamente el número de vueltas [que necesito para ir al máximo], pero, por ejemplo, he apretado. Le pregunté a Charles [Leclerc], '¿va todo bien?', y me dijo que sí".

"Los frenos, el coche se siente normal. Salgo y aprieto, intento sentir algo y ya puedes dar un poco de feedback, pero para extraer el máximo y poner el coche al límite, aún queda mucho", reconoció Sainz. "Después empezaremos a acercarnos al límite, pero hasta Bahrein, donde pones un neumático de carrera adecuado, ya que este es uno de exhibición, no vas a sentir las deficiencias o los lugares del coche donde necesitas mejorar".

