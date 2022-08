La montaña rusa de Carlos Sainz en la temporada 2022 de F1

Cargar el reproductor de audio

En su segunda temporada con Ferrari, Carlos Sainz está experimentando un auténtico carrusel de emociones con picos de tremenda satisfacción y otros en los que se han visto frustradas sus esperanzas de conseguir buenos resultados.

"Ha sido una montaña rusa, sobre todo el principio", comentó Sainz en una entrevista en la web oficial de la Fórmula 1. "Es complicado con este coche. Dos abandonos consecutivos al principio me dejaron fuera de la lucha por el campeonato muy pronto. Después tuve un pico alto en Canadá y Silverstone, luego un momento bajo, luego otro alto. Pero prefiero la montaña rusa siendo tan competitivo como soy ahora, que al principio".

Pese a la irregularidad de la temporada del madrileño, su equipo siempre le ha apoyado, conscientes de que cuando Sainz tiene las cosas de su parte, podemos asistir a grandes actuaciones.

"En todo caso, todos están contentos " explica el piloto español sobre la percepción que está teniendo su equipo "si soy competitivo, el equipo va a estar contento. Han visto el progreso que hemos hecho con el coche. No digo que esté hecho, o que no tenga que progresar más y seguir sintiéndome cómodo y fuerte, pero está claro que la forma en que afronto el fin de semana ha ayudado. Mi mentalidad para el fin de semana está más centrada en maximizar todo, en lugar de tratar de encontrar algo en el coche que haga clic en cada sesión".

La estrategia ha sido uno de los puntos en los que seguramente Sainz se ha encontrado un poco más desasistido por su equipo, al igual que en algunos fallos puntuales en las paradas en boxes. Pese a todo, Carlos no ve ahí un problema y cree que al ser Ferrari, se les mira con lupa.

"La estrategia es siempre un tema de conversación en Ferrari" explicó, "no sé por qué todo el mundo mira nuestra estrategia y analiza en exceso lo que deberíamos haber hecho. Supongo que es parte de ser Ferrari. También se analiza demasiado nuestras [comunicaciones por] radio. Todos nuestros mensajes de radio se difunden. Tal vez esto da una impresión de caos.

"Pero las conversaciones son siempre las mismas, no importa si es una carrera tranquila o no, o una que depende de la estrategia o no, siempre tenemos estas conversaciones que se escuchan en la televisión y las encuentro extremadamente importantes para tomar las decisiones correctas. Prefiero tenerlas que no tenerlas, en serio".

