Sainz: "Si rindo a un nivel muy alto, no debe preocuparme el futuro"

El inicio de la relación Carlos Sainz-Ferrari difícilmente podría haber ido mejor después de seis carreras. El español se estrenó en el podio con los de Maranello nada menos que en Mónaco, logrando el primer top 3 del equipo en la Fórmula 1 2021, y es séptimo en la general del Mundial.

No obstante, su compañero, Charles Leclerc, ha tirado de experiencia y adaptación para colocarse entre los cinco mejores del campeonato, sumar 10 puntos más que el madrileño y batirle en clasificación en cinco ocasiones.

Sainz asegura estar tranquilo al respecto en una entrevista con la BBC antes del GP de Francia, séptima cita del calendario

"Cuando firmas un contrato, consideras todas las opciones, pero inmediatamente cuando empecé a tener mis primeras conversaciones con Mattia [Binotto, director del equipo] y con todo el mundo, me di cuenta de que iba a tener las mismas oportunidades. Así que quizás mi primer año en el equipo va a ser un reto a la hora de igualar los resultados de Charles. Pero confío mucho en mi talento y en mi ética de trabajo y en mi forma de enfocar las cosas, y aunque el primer año sea duro, espero en el futuro estar cerca de él o incluso, con suerte, un poco por delante", asegura el español.

"Una vez que supe que me iban a dejar rendir a mi máximo nivel sin ponerme ninguna barrera, para mí fue una obviedad, porque somos deportistas, tenemos confianza en nosotros mismos, todos nos creemos los mejores y solo espero mejorar un poco, estar un poco más a gusto con el equipo para intentar rendir a un nivel más alto".

Sainz subraya el nivel de su compañero a una vuelta y le etiqueta como "el mejor clasificador de la parrilla" actual.

"Si quieres probar tu velocidad en clasificación contra alguien, es contra Charles Leclerc. Creo que es el mejor clasificador de la parrilla. Es uno de los mayores talentos, si no el mayor, de la Fórmula 1, y ahora estoy aprendiendo por qué está rindiendo a un nivel tan alto", afirma.

"No es solo velocidad. También tiene una muy buena ética de trabajo, es muy bueno en la construcción de equipos, tiene muchos puntos fuertes que lo hacen un piloto muy competitivo. Me encanta el reto, para ser sincero, porque sé que no hay nadie mejor que él probablemente como una sola vuelta con un coche de Fórmula 1 de Ferrari".

Cuando se le preguntó si le inquieta la presencia de Mick Schumacher, junior de Ferrari, en la F1 y la posibilidad de que la Scuderia apueste por él para el futuro, Sainz responde: "Siento que los retos a los que nos enfrentamos con Ferrari ahora se basan en un periodo de tiempo a medio y largo plazo. En ese sentido, estoy muy contento de cómo está yendo esta primera mitad del año, y siento que todavía tengo mucho potencial y mucha velocidad que encontrar en Ferrari".

"En el futuro quiero formar parte de este equipo y, sinceramente, no pienso demasiado en quién está en el radar. Sé que si rindo a un nivel muy alto y sigo trabajando duro y de la manera que lo estoy haciendo no debería preocuparme demasiado por lo que hay alrededor".

"Voy a centrarme en mí mismo, mantener mis objetivos bajo control e intentar cumplirlos. Y sé que si consigo cumplirlos, todo debería venir de forma natural", concluye el piloto español, que tiene contrato para 2021 y 2022 con Ferrari.

