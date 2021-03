Vídeo: el estreno oficial de Sainz con el Ferrari en Bahrein

Era el momento soñado de Carlos Sainz, aunque ya había completado nueve vueltas con el nuevo SF21 en el shakedown del jueves en Sakhir. Y este llegó curiosamente cerca de las 13.55 (hora peninsular española). El español se subió al Ferrari con el que completará la temporada 2021 y salió a pista por primera vez en una sesión oficial vestido de rojo.

Las condiciones no fueron las ideales, ya que una tormenta de arena se cernió sobre el trazado bahreiní nada más terminar la sesión de la mañana y dejó imágenes curiosas de los monoplazas lanzando tras de sí nubes de arena.

El madrileño marcó un primer registro de 1:37.440, aún lejos del 1:32.203 que Daniel Ricciardo logró con el McLaren durante la primera mañana de la pretemporada 2021 de la Fórmula 1.

Y después de bajar su mejor registro a 1:36.751 con los C3 de Pirelli (duros), con alguna bloqueada en la curva 10 dadas las complicadas condiciones de pista, el español volvió a boxes.

El primer relevo de Sainz en una sesión oficial fue de 10 vueltas al trazado donde la F1 celebrará su primera carrera el próximo 28 de marzo.

"Me siento bien, un poco impaciente, no voy a mentir. He pasado mucho tiempo esperando este momento. Hicimos el fliming day ayer, pero era con neumáticos de demostración, también hice test con otros coches antiguos... pero hoy es el día. Un día en el que he estado trabajando muchísimo en la fábrica, en el simulador y con los ingenieros", comentó el español minutos antes de estrenarse.

"Las condiciones parecen complicadas para ser el primer día, porque hace muchísimo viento y hay mucha arena en pista. Pero tengo que completar el reto".

Sanz se coló en el top 5 del día en su tercera vuelta rápida, aún con los duros, bajando a 1:32.869.

El español seguirá a los mandos del SF21 durante toda la tarde, a la espera de ver qué planes tiene Ferrari para el sábado y el domingo, después de que Charles Leclerc completase el turno matinal este viernes.

Las primeras fotos de los Fórmula 1 2021 en Bahrein

Todos los pilotos de la F1 2021 1 / 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los pilotos y sus coches para la F1 2021 2 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos y sus coches para la F1 2021 3 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pirelli en el AlphaTauri AT02 4 / 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 5 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Roy Nissany, Williams FW43B 6 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 7 / 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Neumáticos Pirelli en el Ferrari SF21 8 / 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 9 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 10 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 11 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 12 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 13 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 14 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 15 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 16 / 51 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 17 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 18 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 19 / 51 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 20 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 21 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 22 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 23 / 51 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 24 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Detalle del fondo plano del Aston Martin AMR21 25 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Roy Nissany, piloto de pruebas, Williams FW43B 26 / 51 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 27 / 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 28 / 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 29 / 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 30 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 31 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 32 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 33 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 34 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 35 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 36 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 37 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 38 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 39 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 40 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 41 / 51 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 42 / 51 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 43 / 51 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mecánicos con el coche de Mick Schumacher, Haas VF-21 44 / 51 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 45 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 46 / 51 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Roy Nissany, piloto de desarrollo, con el Williams FW43B 47 / 51 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 48 / 51 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Roy Nissany, piloto de desarrollo, con el Williams FW43B 49 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 50 / 51 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 51 / 51 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images