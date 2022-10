Sainz: "Un incidente como el de Russell no se ve en la parte delantera"

Cargar el reproductor de audio

El piloto español brilló para hacerse con la pole el pasado sábado en Estados Unidos, pero un accidente en la primera vuelta le hizo abandonar a las primeras de cambio y echó por tierra sus opciones de un gran resultado.

A la esperanza que había dejado la clasificación se unió el hecho de que su abandono llegó por un error de Russell, que le embistió en la primera curva, lo que hizo que fuera más difícil de digerir que un KO por fallo propio en un fin de semana sin demasiadas posibilidades.

Cuando Motorsport.com le preguntó este jueves si fue duro aceptar lo ocurrido dada la buena situación en la que se encontraba, declaró: "Fue sin duda uno de los momentos más duros de la temporada. Y muy decepcionante, porque después de hacer un fin de semana perfecto hasta entonces, que tu carrera se arruine por algo que está fuera de tu control es realmente duro".

"Ya lo ha sido también unas cuantas veces este año, lo que hace especialmente frustrante al no poder disputar esas carreras. Pero así va a veces el motorsport o la vida, que pasas por momentos difíciles y otros más fáciles. Y parece que este año, todo lo que me podía pasar, me está pasando. Así que espero poder quitármelas todas este año para que el año que viene sea tranquilo".

Sainz no cree que pudiera haber hecho nada diferente en esa maniobra con George Russell, y de hecho cuestionó que eso pasara en las primeras plazas: "Yo peleaba con Max, que se fue largo y yo tuve que frenar mucho. Los dos estábamos saliendo de la curva y George, que ni siquiera había hecho la curva, se chocó conmigo".

"Es el tipo de incidente que esperas ver más en la zona media de la parrilla, cuando hay tantos coches a tu alrededor. Pero entre los cuatro primeros, nunca he visto que ese incidente ocurra tan a menudo. Por eso estaba tan frustrado después de la carrera. Obviamente acepté las disculpas de George porque estuvo bien por su parte".

Sainz valoró las disculpas del piloto de Mercedes al acabar el gran premio, antes de atender a los medios: "Por supuesto, siempre honra al que lo hace directamente después de la carrera. Y yo siempre lo respeto y valoro. No quiere decir que esté contento o que no piense que la FIA también fue un poco blanda con él por las consecuencias que tuvo su acción".

Respecto a este GP de México, aunque es consciente de quién es el piloto local y por tanto el favorito de la afición, se siente muy respaldado: "Este es uno de los países a los que me gusta venir porque me siento más apoyado y más querido por la gente. Sé que todo el mundo quiere que gane Checo. Pero si Checo no gana, y yo gano, siento que los mexicanos van a estar relativamente contentos por ello. Así que sí, me hace sentir bien".

Sainz celebra poder volver a subirse al coche tan rápido tras el sinsabor de la cita de Austin, sin mucho tiempo entre ambas pruebas: "Sí, sinceramente, cuanto antes se acaben estos días, mejor. Porque siempre te quedas pensando en lo que podría haber sido, siempre miras atrás y ves dónde podrías haber estado durante esa carrera, creo que teniamos una gran oportunidad ese fin de semana. así que sí".

"Es mejor quitarse esta mala racha de suerte y de carreras este año y luego tener una racha sin problemas como la que tuve el año pasado".

Por último, Sainz insistió en la importancia de recuperar la senda de la victoria antes de empezar un 2023 en el que Ferrari debe volver a estar en la pelea: "He estado pensando en ello. La verdad es que quizá ahora esté en el lado positivo, pero el hecho de tener la velocidad es lo que me deja más tranquilo sobre este año"

"Y el hecho de que haya conseguido remontar tras un inicio de temporada muy difícil y aún así haya conseguido rehacerme, reinventarme con mi estilo de pilotaje, con mi coche, con mi puesta a punto, para de repente estar en la lucha con los dos tipos que están más en forma en la F1 ahora mismo, que son Charles y Max...".

"Ganarles en la lucha por la pole y luchar con ellos por la pole es lo que me deja más tranquilo sobre toda la situación. Si otros a seguir chocándose conmigo en las primeras curvas o voy a seguir abandonando por las razones que sean, está claro que es frustrante, pero no tanto, porque entonces sé que si tengo la velocidad normalmente la F1 te devuelve lo que te quita tarde o temprano. Así que voy a sacar lo positivo en ese sentido", concluyó Carlos Sainz.

