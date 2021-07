Sainz: "Hay prioridades más importantes que superar a McLaren"

Carlos Sainz llega a la 11ª cita de la temporada, el GP de Hungría, después de tres carreras consecutivas puntuando y consolidado como séptimo de la general del campeonato, a 12 puntos de su compañero, Charles Leclerc.

El español tiene buenos recuerdos del Hungaroring, ya que desde que debutó en 2015 en F1 con Toro Rosso, siempre, menos ese año, ha estado entre los 10 mejores. Su mejor resultado en el trazado cercano a Budapest es el quinto puesto que logró en 2019 con McLaren.

"Creo que también es un poco casualidad que sea una pista en la que en el pasado siempre he estado en los puntos. Me gusta, pero no me considero especialmente bueno en él, es solo que quizás siempre he estado en coches a los que les favorecían circuitos menos sensibles a la potencia y aquí podía conseguir un resultado mejor que en otras pistas. Estoy contento de estar aquí", comentó el español de Ferrari este jueves en Hungría.

"El tiempo parece interesante también para el fin de semana, parece muy caluroso, lo que también podría dar un equilibrio diferente y difícil del coche en la pista. No sé, solo hay que hacer esta última antes de las vacaciones de verano, intentar hacer un buen resultado e ir a las vacaciones con buen ánimo".

"No espero que los adelantamientos sean diferentes. Lo que pasa es que la sensación que tienes al volante en esta pista ya no es que vayas lento. Al igual que, el circuito en sí, para mí se siente más como una de velocidad media-alta en lugar de una lenta. Lo digo porque recuerdo haber corrido aquí en 2015 con un neumático mucho más estrecho, con mucha menos carga aerodinámica, y la pista se sentía lenta. Pero ahora, con estos coches el año pasado rodamos en torno a 1:13 y recuerdo que venir aquí en 2015 y bajar de 1:20 ya era un buen tiempo".

Sainz tiene claro que Ferrari no rendirá como en Mónaco, aunque no se descarta para estar en disposición de pescar en río revuelto el domingo.

“Es un circuito donde deberíamos ir un poco mejor, pero no es un circuito como Mónaco, donde fuimos muy, muy bien. Soy optimista pero no creo que vayamos a pelear por la pole como en Bakú", comentó.

"Se tendrían que cuadrar bastantes cosas para subir al podio, hay cuatro coches que deberían estar delante. Nuestro objetivo aquí es más ser 5º o 6º, que otra cosa. Luego si pasas a uno en la salida y otro tiene un problema acabas en el podio, así que no lo descarto, pero en circunstancias normales el podio debería ser muy complicado".

Cuando se le preguntó si Ferrari está preocupado por cómo gestiona esta temporada los neumáticos en el caso de que no caiga lluvia durante la carrera, Sainz respondió: "Siempre tenemos los neumáticos en mente antes de cada fin de semana porque sabemos que a veces tenemos problemas con esta limitación delantera. Pero el hecho de que vaya a hacer calor, como ocurrió en Silverstone y en Austria, nos hace estar un poco más tranquilos".

"Cuando hace frío y cuando la balanza se inclina hacia la parte delantera, es cuando hemos visto recientemente que nuestras limitaciones aumentan. El tiempo y las condiciones de la pista no deberían –espero y toco madera– ser una limitación demasiado grande".

El constructor italiano llega a Hungría, última cita antes de las vacaciones de verano, cuarto, a 15 puntos de McLaren en el Mundial de Constructores. Sainz, no obstante, deja claro que no están obsesionados con ello y que piensan más en 2022 que en su resultado de esta temporada.

"Sí, esa batalla sigue en pie. Y siempre va a estarlo hasta el final de la temporada. Creo que porque estamos muy cerca en cuanto a rendimiento, pero como equipo tenemos prioridades más importantes que superar a McLaren en el tercer puesto de Constructores", apuntó el madrileño.

"Creo que queremos seguir mejorando, queremos seguir construyendo este equipo para intentar ser tan profesionales y tan buenos, tan completos, como podamos para que si el año que viene llega la oportunidad de ir a ganar el título, estemos preparados para ello. Así que, primero vienen las mejoras como equipo y luego realmente lo demás debería caer como consecuencia. Pero realmente no estamos obsesionados con la batalla y estamos totalmente centrados en intentar mejorar e intentar ser el mejor equipo que podamos ser antes del final de la temporada".

Información adicional de Alex Kalinauckas