Sainz: "Ya era hora de una Q3 limpia, empezaba a estar frustrado"

Carlos Sainz completó un sábado del GP de Francia para enmarcar en su séptima carrera como piloto de Ferrari. El español ya avisó en los libres 3 de esta mañana al acabar tercero, solo por detrás de Verstappen y Bottas.

Pero cuando llegó la hora de la verdad, Sainz sacó el máximo de un Ferrari SF21 que el viernes no estaba para lanzar cohetes y que parecía haber perdido comba. Entre los siete mejores en las tres rondas de la clasificación, el español logró terminar la Q3 con el quinto puesto, tras haber pasado con los medios a la ronda final, y endosarle 0,147 segundos a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

"Vamos por el buen camino de momento, a ver si mañana conseguimos acertar con la salida y la estrategia, que son las dos otras cosas a trabajar. Pero bueno, primera clasificación limpia en ya bastantes fines de semana, sin que haya pasado mucho, y hemos podido demostrar por fin el progreso que se está haciendo con el coche y que van pasando las carreras y me voy sintiendo más cómodo", comentó el español en los micrófonos de DAZN F1.

Sorprendió ver que la mayoría de los pilotos que entraron en la Q2 optó por montar el medio (amarillo) y más aún que los 10 que pasaron el corte para la Q3 lo hicieran con dicho compuesto. Sainz explica sus motivos particulares.

"No había mucha diferencia [entre ambos compuestos]. El caso es que hoy el medio lo hemos hecho funcionar mucho mejor. Ayer viernes, con la temperatura más alta, no lo conseguíamos hacer trabajar. Hoy lo he puesto y de repente he conseguido bajar un segundo, me he quedado sorprendido y he estado a punto de guardarme el medio para la Q3, para ver si me daba una mejor vuelta final", comenta.

"Al final, al verdad es que nos ha sorprendido un poco a todos ese neumático y contento de poder empezar mañana con él. El blando al final iba bien, he conseguido dar dos vueltas muy buenas en la Q3, sacar lo máximo del coche y entender bien el neumático es lo que tiene".

Cuando se le insistió en si ya estamos antes un Sainz óptimo durante las clasificaciones –el punto fuerte de Leclerc, según el propio piloto español comentó esta semana–, respondió: "Estamos en ello. Desde luego que hoy que no haya habido banderas rojas, ni problemas en la Q3 ha ayudado".

"Sinceramente, noto que desde Mónaco he ido muy rápido en todo momento. Aquí no han pasado tantas cosas y poco a poco van pasando las carreras y yo también voy mejorando, que creo que es algo natural".

Sainz también afirmó en Sky Sports que esta fue la primera clasificación en la que sintió que sacó el máximo que tenía.

"Esta es la primera clasificación en la que he sentido que he conseguido mostrar mi verdadero potencial y el verdadero potencial del coche. Después de dos calificaciones frustrantes, digámoslo así, conseguir una limpia clavando las vueltas en todo momento fue positivo y sí, creo que ya era hora, porque estaba empezando a estar un poco frustrado", reconoció.

El español aclaró que la atención de Ferrari está ya más puesta en 2022, pero que siguen puliendo el monoplaza actual para sacarle el máximo rendimiento posible. Eso sí, en Paul Ricard no están donde estuvieron en Mónaco.

"En lo que va de año hemos conseguido progresar simplemente entendiendo el coche, cambiando pequeñas partes que han hecho que sea un poco más rápido cada fin de semana. Desgraciadamente, estamos donde estábamos antes de Mónaco y Bakú, es decir, a seis o siete décimas de los líderes, pero sigue siendo un buen progreso comparado con el año pasado, y todavía queda mucho camino por recorrer esta temporada. Hay que seguir avanzando", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Francia 2021 de F1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 26 Foto de: Drew Gibson/LAT Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 26 Foto de: Drew Gibson/LAT Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, encabezan la fila para salir de los boxes tras la bandera roja en la Q1 5 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 6 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 26 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 26 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 26 Foto de: Drew Gibson/LAT Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 17 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se sale de pista 18 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se sale de pista 20 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari 22 / 26 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 23 / 26 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 24 / 26 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 25 / 26 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 26 / 26 Foto de: FIA Pool