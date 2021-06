Sainz: "El coche no se adapta y a mí me está costando más"

Carlos Sainz no tuvo su sábado soñado en la clasificación del GP de Estiria 2021 de Fórmula 1. El español de Ferrari se quedó fuera de la Q3 por segunda vez desde que pilota para los de Maranello, la primera desde el GP de Emilia Romagna.

El madrileño solo pudo ser 12º en la Q2, quedándose a 0,603 segundos del mejor registro de la sesión, el de Checo Pérez, y a 0,137 del corte, que lo marcó el Aston Martin de Lance Stroll, en 10ª posición.

Sainz no había tenido un resultado peor en clasificación desde el GP de Bahrein 2020, cuando tuvo que salir 15º, tras sufrir problemas en la línea de freno trasero de su McLaren.

El español pasó la Q1 del GP de Estiria en 10º lugar, a 0,370 segundos del mejor tiempo de Verstappen. Pero en la Q2 sufrió después de su primer intento y, aunque mejoró en el segundo, este se le eliminó por superar los límites de pista en el último sector.

"No es que el último intento me hubiese puesto mucho más adelante. Creo que hubiese clasificado igual. El tiempo era una décima más rápido, pero no hubiese cambiado mucho la posición", aclaró Sainz en los micrófonos de DAZN F1.

"Por lo tanto, se nota que estamos sufriendo en este circuito, que nos cuesta en este tipo de trazado con tanta recta larga, curva media rápida… el coche no se está adaptando bien y a mí, sinceramente, me está costando un poquito más saber cómo conducirlo en este tipo de circuito. Pero es lo que hay y a ver si en carrera por lo menos podemos ir un poquito hacia delante".

Cuando se le preguntó si confía en que en la octava carrera de la temporada, el domingo en el Red Bull Ring, el rendimiento pueda mejorar y el ritmo en tandas largas sea un impulso, respondió afirmativamente.

"Sí, esperemos que las sensaciones mejoren, creo que es difícil también ir peor de lo que hemos ido en clasificación. Está claro que hay algo que no estamos entendiendo bien del todo aquí. Así que por lo menos, ojalá que las tendencias cambien y en carrera sepamos ir hacia delante en vez de hacia atrás", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Estiria 2021 de F1

