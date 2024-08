Sainz admite la sorpresa de haber podido ganar a Pérez con el Red Bull

Desde el viernes se vio que este no sería el fin de semana de Ferrari, con un coche que no se adaptaba a Zandvoort y que les dejaba fuera de la lucha frente a los Red Bull, McLaren F1 y Mercedes. Sin embargo, el domingo en parte salió el sol, y con dos grandes carreras, Leclerc fue tercero y Sainz quinto.

Después de un sábado complicado, el Ferrari fue mejor en ritmo de carrera, y cuando en DAZN F1 preguntaron a Sainz si se lo esperaba, admitió: "No, sinceramente no. Ayer estaba bastante disgustado con cómo estaban yendo las cosas este fin de semana y quizás un poco negativo por cómo estaban yendo las cosas y la distancia que teníamos respecto a los primeros en clasificación. Está claro que este coche en carrera es otro coche al de la clasificación y hemos podido ir al ataque en carrera y remontar".

Los datos de los del Cavallino apuntaban a un resultado peor que el conseguido: "No me lo esperaba, sinceramente. Nuestras simulaciones decían que el séptimo y octavo, detrás de Checo y Russell, era nuestro mejor resultado. Por eso hablaba ayer de limitar daños. Y después, cuando me he visto con ritmo de carrera para pasarles e ir a por el podio, ha sido una grata sorpresa. Así que, muy contento con el ritmo".

Para ser quinto, Sainz tuvo que vérselas, y adelantar, con Sergio Pérez, con el que incluso se rozó: "Sí, ha estado al límite en la salida de la curva 1. Luchar con el Red Bull me ha sorprendido tanto o más que a vosotros. Sobre todo también acabar tan cerca del podio, saliendo décimo, estar a seis segundos del podio, creo, también es una buena noticia para mí. El último stint con duros iba cogiendo a Piastri. He ido muy rápido toda la carrera, muy cómodo con el coche y hemos conseguido hacer una muy buena carrera, así que hay que seguir creyendo, porque está claro que la clasificación con este coche es complicada, pero luego la carrera te permite poco más".

41

El panorama general de la F1 parece haber cambiado, y ahora es Lando Norris quien domina por delante de Max Verstappen. De hecho, quedó Sainz más cerca del holandés que Max del ganador. "Está tan apretada la cosa que... lo único que es una certeza es McLaren. Yo creo que el McLaren estará delante ya en todas las carreras, será el equipo a batir. Y luego entre Red Bull, Mercedes y nosotros, está claro que Max va a estar ahí siempre, porque Max nunca falla, pero el resto estamos ahí. Y hay que creer que el podio en cada carrera es posible, porque sí, puede estar siempre muy apretado".

El Ferrari de 2024, celebra Sainz, permite mayor libertad de estrategias dado a que no es tan duro con los neumáticos como su predecesor: "El año pasado no teníamos flexibilidad de estrategia porque nos comíamos los neumáticos. Entonces siempre la estrategia fallaba porque no hacíamos durar los neumáticos, no podías parar pronto, no podías parar tarde. Tenías que hacer una carrera muy plana".

"Este año como cuidamos mejor el neumático tienes más flexibilidad y te permite ir a por el undercut y aún así llegar al final de carrera. No hay secretos en este deporte, trabajas en el ritmo de carrera, el ritmo de carrera mejora y las estrategias mejoran".

Respecto a qué cambió entre el sábado y el domingo, Sainz analizó: "Creo que hay una mezcla de cosas de, no somos capaces de activar el neumático en el primer sector, eso ya nos cuesta bastante. Luego igual el coche a una vuelta, este año por alguna razón no acaba de rendir al nivel que esperamos, así que hay que seguir investigando y seguir mejorándolo".

Ahora, sin pausa, la F1 llega al GP de Italia, en el Autodromo Nazionale Monza, donde Ferrari será local. Hablando de ello para rematar, Sainz dijo: "Ahora somos un poco más optimistas, después del batacazo del sábado en clasificación. Está claro que hoy teníamos muy buen ritmo, así que hay que ser optimistas ya que si en la clasificación de Monza tampoco somos los más rápidos, en carrera igual podemos luchar".

"Así que sí, está claro que este año con lo apretado que está todo entre los cuatro equipos de cabeza te puede ir mal una clasificación, pero luego en carrera puedes ir una decimita o dos más rápido que los demás y pasarles en carrera. Hay que mantenerse optimistas y no rendirse, que ya lo hemos demostrado este fin de semana, no había que rendirse porque hoy hemos remontado", sentenció.