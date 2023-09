Sainz, 6º en Japón: "El resultado no refleja el ritmo que he tenido"

El sábado del GP de Japón fue un jarro de agua fría para Sainz y su equipo tras el triunfo seis días antes en Singapur. Superados por McLaren y Red Bull, los del Cavallino Rampente veían complicado el podio, y finalmente no lo pudieron lograr.

Como todos los pilotos a su alrededor, el español salió con medios y adelantó a Sergio Pérez en la arrancada, donde llegó incluso a estar casi en paralelo con su compañero, Charles Leclerc. Alargó más que otros su primer stint gracias a una buena gestión de las gomas, y Ferrari decidió repetir en la segunda tanda, donde quizá tardó demasiado en entrar.

Eso hizo que Mercedes les hiciera un undercut con Lewis Hamilton, y aunque luego en pista pudo adelantar a George Russell y acercarse al heptacampeón, el madrileño se tuvo que conformar con ser sexto.

"Se nos ha escapado en esa última parada, que quizá nos hemos quedado fuera demasiado tiempo y se nos ha escapado la lucha con Hamilton", dijo Carlos Sainz, lamentándose, ante los micrófonos de DAZN F1, antes de ver el vaso medio lleno. "Pero la verdad es que he ido muy rápido toda la carrera, he hecho una buena salida, he tenido buena degradación, así que bastante contento con el ritmo, lo malo es que el resultado igual no refleja el ritmo que he tenido, y hemos perdido ahí un poco en la última parada".

Aunque quizás Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri eran inalcanzables, Sainz ve que tenía la posibilidad de terminar quinto, tras el podio y tras un Leclerc que sí fue cuarto: "Siento que hoy teníamos mejor ritmo que los Mercedes, una pena que nos hayan hecho un undercut porque creo que antes de la última parada iba cuatro segundos por delante, y he salido ocho por detrás".

"Hemos ido rápido toda la carrera, buena degradación, después de los problemas del sábado he ido mucho más cómodo con el coche, iba atacando bien, guardando bien neumático... así que por lo general, contento", dijo para concluir un fin de semana en el que se ha acercado a 24 puntos de Fernando Alonso en la lucha por la cuarta posición del mundial de pilotos.

La siguiente carrera, dentro de dos semanas con el GP de Qatar... al sprint.

Así queda todo: Clasificación de pilotos y equipos de F1 2023 tras Japón: puntos y posiciones

