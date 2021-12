Sainz: "Siempre me han conocido como el hijo de Carlos Sainz, no tenía un nombre"

Carlos Sainz terminó en la quinta posición del mundial de pilotos en la temporada 2021 de Fórmula 1, su primera con el equipo Ferrari. Los de Maranello confiaron en el español para formar dupla con Charles Leclerc, y lograron la tercera plaza en el campeonato de constructores, su principal objetivo.

Para llegar hasta ahí, el madrileño tuvo que ascender desde las categorías más bajas, y en una entrevista en El Hormiguero con su padre, Carlos Sainz Cenamor, bicampeón del mundo de rallies, recordó cómo fueron sus inicios.

"A mi me encanta la F1, desde pequeño", dijo Sainz. "Con 9 o 10 años iba a su habitación para despertar a mi padre para ver el Gran Premio de Australia, que solía ser a las cuatro de la mañana. Nos levantábamos a esa hora para ver correr a Fernando Alonso en Melbourne".

"Sé que a mí me ha gustado siempre mucho, mi primer regalo con dos años era un coche eléctrico y estaba haciendo trompos por casa, creo que es algo genético", reveló el piloto de Ferrari.

La infancia de Carlos Sainz estuvo muy ligadas a las cuatro ruedas, y explicó como era la relación con su padre en la etapa del karting: "Desde los 11 años que empecé a competir más en serio, la gente siempre me ha conocido como el hijo de Carlos Sainz, no tenía un nombre".

"Me llamaba Carlos Sainz, mi padre nunca me decía las cosas buenas, me comentaba las cosas en las que podía mejorar", afirmó.

"Es serio y carismático, ha tenido mano dura en el buen sentido, me ha educado siendo mejor para intentar superarme a mí mismo. Era peor con el colegio, pero he crecido compitiendo con él en todo", comentó entre risas.

El madrileño también hizo saber al público cómo se comportaba su padre en la vida cotidiana, donde pasan todo el tiempo que pueden juntos para practicar deporte: "Me gana al squash, fue campeón de España. Jugamos poco, pero me gana, me hace correr a 205 pulsaciones".

"Intenta ir con la sonrisa de que ha ganado, pero cuando llega a casa, dice: 'Reyes [mujer de Sainz y madre del piloto de Ferrari], adivina qué ha pasado hoy en el golf'", explicó con humor.

Tras fichar por el conjunto más laureado de la historia de la Fórmula 1, Carlos se fue a vivir cerca de la fábrica para mejorar en todos los aspectos posibles. Eso hace que pueda descansar poco en casa, y reveló el número de días que pasaba por el mundo.

"Vivo en Italia y paso poco tiempo en Madrid. Al final, con las carreras, estoy 150 o 160 días, vivo en hoteles, me sé todos los trucos. Puedo ser reportero y hacer una guía", concluyó.