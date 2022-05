Carlos Sainz busca su primera victoria ante la afición española

Cargar el reproductor de audio

Madrid. - Este jueves 12 de mayo de 2022, Carlos Sainz fue el principal protagonista del evento de presentación del Gran Premio de España de Fórmula 1 2022, en el que explicó sus expectativas y se mostró motivado de cara a su primera carrera de casa con posibilidades reales de victoria.

Desde que arrancó la temporada, ha quedado de manifiesto que Ferrari cuenta con uno de los dos monoplazas que más rendimiento tienen de toda la parrilla, junto a Red Bull. Pese a ello, el triunfo sigue resistiéndose después de las primeras cinco citas de la campaña, en las que Charles Leclerc, compañero del madrileño, sí ha conseguido vencer en dos ocasiones.

"Es una semana intensa, también una semana muy divertida. Es una oportunidad real de hacer un podio o ganar una carrera en casa, es una sensación única que me apetece muchísimo".

"Creo que el hecho de que se hayan vendido las entradas y que vaya a haber lleno total demuestra la buena dirección en la que va la Fórmula 1, el apoyo que tenemos en España y creo que va a ser muy entretenido y divertido".

"Sería mi primera [victoria] y ya por eso sería muy especial y, segundo, sería en casa. Esto es para lo que trabajo cada día, intentando que suceda lo antes posible y el que más ganas tiene de ganar soy yo".

Sainz quiere darle la vuelta a los momentos de mala suerte que ha tenido en el inicio de la temporada 2022 en un circuito que conoce como la palma de su mano, y del que, como todos, tiene sus zonas preferidas.

"Como parte favorita, diría la del estadio, porque es donde más sientes el calor de la afición. Pero como curva divertida, la nueve, en F1 se toma a fondo, entramos como a 270 km/h y salimos como a 290 km/h, para nosotros es una curva que nos encanta. La tres también, en general las curvas rápidas con un F1 dan muy buenas sensaciones".

"Que me apoyen todo lo que puedan, que cada poco que hagan se nota desde el coche", pidió Sainz a los aficionados que llenen las gradas. "Lo he notado siempre, en casa siempre he hecho mis mejores carreras, puntuando cuando no tenía coche para puntuar, y este año que tenemos monoplaza para podio, vamos a intentar ganar e ir a por ello".

El madrileño también rememoró las veces que acudió al Circuit de Barcelona-Catalunya como aficionado, para apoyar a Fernando Alonso, su ídolo de la infancia.

"Yo me acuerdo de ir al gran premio en 2005 o 2006 y ver las gradas a tope cuando Alonso se jugaba el mundial y ganaba carreras, bueno creo que en 2010 y 2013 también se volvió a llenar, pero desde entonces ya no lo hemos vuelto a ver al 100% y creo que este año va a ser la primera vez en muchos años y va a ser increíble".