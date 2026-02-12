Carlos Alcaraz visita a Alonso y Sainz en el test de F1 2026 en Bahrein

Carlos Alcaraz, tenista español que en la actualidad ocupa el n.º 1 del ranking ATP, ha reconocido en varias veces su afición por el mundo del motor y más concretamente por la Fórmula 1. De hecho, sólo hace falta recordar su celebración después de su impresionante victoria ante Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia a finales del pasado mes de enero, cuando "imitó" el "Ave fénix" que su compatriota Fernando Alonso realizó en el Gran Premio de Japón de 2006, cuando él ni tan siquiera había nacido.

Pero su acercamiento a la F1 más reciente no se ha quedado en una simple celebración, ya que el tenista murciano ha viajado hasta Bahrein para asistir a los test de pretemporada que se están llevando a cabo desde el pasado miércoles en el Circuito Internacional de Sakhir.

Y, como era de esperar, Carlos Alcaraz se ha dejado ver en los garajes de Aston Martin y Williams, donde ha podido compartir un momento de charla tanto con Fernando Alonso como con Carlos Sainz, los dos pilotos españoles de la actual parrilla de la Fórmula 1.

Esta visita sorpresa del tenista español ha podido tener lugar este jueves 12 de febrero de 2026 gracias a su calendario profesional, ya que ganó el Open de Australia 2026 que abrió su temporada el pasado 1 de febrero a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5) y no se espera que vuelva a competir hasta la próxima semana, concretamente en Doha (del 16 al 21 de febrero), una ciudad realmente cerca a Bahrein.

El respeto y la admiración es por parte de Carlos Alcaraz, Fernando Alonso y Carlos Sainz es mutuo, ya que todos ellos han publicado en varias ocasiones vídeos o fotos apoyando a sus compatriotas en sus respectivas disciplinas, por lo que se espera que en este 2026 los tres se sigan la pista...

Eso sí, ganar para Alcaraz está asegurado, de hecho ya ha conseguido su primer título este año, pero en cuanto a Alonso y Sainz en la Fórmula 1, hay más dudas que certezas por ahora y habrá que esperar varias semanas para tener una respuesta un poco más certera.