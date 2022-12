Las canciones favoritas de los pilotos de F1, sin Spotify Wrapped

Cargar el reproductor de audio

Si eres usuario de Spotify, probablemente lo habrás compartido en tu cuenta de Instagram o cualquier otra red social. Y si no lo eres, estos días lo habrás visto en numerosas personas a las que sigues. Se trata del Spotify Wrapped, una campaña que permite descubrir cuáles son las canciones y grupos que más has escuchado durante todo el año.

Desafortunadamente son datos que cada usuario decide si compartir o no, y los pilotos de F1 en sus redes sociales no lo han mostrado esta semana. Sin embargo, podemos recurrir a una iniciativa de la propia categoría junto a Spotify, el F1 Tracks, que desde 2019 muestra listas de reproducción de multitud de artistas... y de personajes de las carreras.

Como bonus track, nunca mejor dicho, y hablando de música y Fórmula 1, la canción 'Andrea' de Bad Bunny nombra a Max Verstappen, y una canción nueva Arcangel, Duki y Bizarrap se llama 'Bottas' y menciona al de Alfa Romeo. De Verstappen no se puede olvidar el 'Super Max' de los excéntricos Pitstop Boys. Por supuesto, no podemos olvidar 'El Nano' de Melendi sobre Alonso, o la versión de 'El Plan' de la que no se volvió a saber más.

Advertimos: las listas están creadas en diferentes años, por lo que los gustos quizás han cambiado. Veamos...

Lista de reproducción de Charles Leclerc en Spotify: canciones y artistas

Creada en junio de 2020 (Escúchala aquí)

A-Punk (Vampire Weekend) Hymn for the weekend (Coldplay) Hard to beat (Hard-FI) Genesis (Justice) Naive (The Kooks) waves - Tame Impala Remix (Miguel, Tame Impala) On'n'On - Ruined by Rick Rubin (Justice) Golden Eyes (Jordan Bratton) Horsepower (Justice) Groceries (Mallrat) Viva la vida (Coldplay) Flight (Aritus)

Lista de reproducción de Sergio Pérez en Spotify: canciones y artistas

Creada en octubre de 2020 (Escúchala aquí)

Sé que te duele (Alejandro Fernández y Morat) Cómo te atreves (Morat) Bailando (Enrique Iglesias) Loco (Enrique Iglesias) Perderme contigo (Bacilos) Héroe (Enrique Iglesias) Color Esperanza (Diego Torres) Caraluna (Bacilos) Lo noto (Hombres G) Amen (Tom Grennan) Prometiste (Pepe Aguilar, Melissa Robles, Ángela Aguilar y La Marisoul) Survivin' (Bastille) Regrésame mi corazón (Carlos Rivera) Fascinación (Carlos Rivera) Cómo es posible que a mi lado (Luis Miguel) La incondicional (Luis Miguel) Cuando calienta el sol (Luis Miguel) Calma (Pedro Capó y Farruko) Enrédame (Fonseca) Heaven on my mind (Becky Hill, Sigala) Un año (Sebastian Yatra y Reik) Something just like this (The Chainsmokers, Coldplay) Memories (Maroon 5) Dance monkey (Tones and I) México en la piel (Luis Miguel) New Light (John Mayer) Rompecabezas (Mijares y Emmanuel) Otras Vidas (Carlos Rivera) Nothing's gonna stup us now (Starship) Volveremos a brindar (Lucía Gil) Miracle in the middle of my heart (BCX) Leave a light on (Tom Walker) Perfect (Ed Sheeran)

Lista de reproducción de Mick Schumacher en Spotify: canciones y artistas

Creada en septiembre de 2022 (Escúchala aquí)

House of memories (Panic! At The Disco) Die hard (Kendrick Lamar, Blxst, Amanda Reifer) Lost in Yesterday (Tame Impala) Borderline (Tame Impala) Lost (Frank Ocean) 'Til You Can't (Cody Johnson) New shoes (Paolo Nutini) Enemy (with JID) from the series (Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends) Iris (The Goo Goo Dolls) Banana pancakes (Jack Johnson) Stairway to Heaven (Led Zeppelin) I don' want to be (Gavin DeGraw) 23 (Chayce Beckham) Tennsessee Whiskey (Chris Stapleton) Beer never brome my heart (Luke Combs) Waterfall (Disclosure, RAYE) Slipping Away (Leisure) Ocean drive (Duke Dumont) Bayside (Obskur) It wasn't me (Shaggy, Rik Rok) Sunroof (Nicky Youse, Dazy) Twang (Mason Ramsey) Heartbreak Anniversary (Giveon)

Lista de reproducción de Guanyu Zhou en Spotify: canciones y artistas

Creada en septiembre de 2022 (Escúchala aquí)

Not friendly (GAI 周延) 一代 (GAI 周延) 別怕變老 (艾​熱​AIR, ​王​以​太) 美人魚 (JJ Lin) 修煉愛情 (JJ Lin) 江湖中人 (GAI 周延) 一個人 Alone (Jackson Wang) 大笨鐘 (Jay Chou) 七里香 (Jay Chou) 告白氣球 (Jay Chou)

Lista de reproducción de Pierre Gasly en Spotify: canciones y artistas

Creada en septiembre de 2020 (Escúchala aquí)

Dorado (Mahmood, Sfera Ebbasta, Feid) I.T.I.D (Rakiyah) Say my name (Destiny's Child) Learn to Fly (Surfaces y Elton John) Virgo(Jadu Jadu) Balikali (UnderCover) Cooler Than Me (Lucky Like) Bando (Anna) Cosa Fai (Feder) Malibu (Lucas Blair) Anissa (Wejdene) Disfrut (Carla Morrison) A Palé (Rosalía) Sad Child (Sandro Cavazza y Brother Leo) Jole nana (Aya Nakamura) Happy Now (CARSTN y Together Alone) No me ama (Lucenzo) On the drums (Pickle) Bola rebola (Tropkillaz, J Balvin, Anitta y ZAAC) Eres top (Ozuna, Diddy y DJ Snake) Adicto (Tainy, Anuel AA y Ozuna) Laugh now cry later (Drake y Lil Durk)

Lista de reproducción de Lance Stroll en Spotify: canciones y artistas

Creada en mayo de 2020 (Escúchala aquí)

Simpathy for the Devil (The Rolling Stones) Scar Tissue (Red Hot Chili Peppers) Shots (Imagine Dragon y Broiler) Hero (Weezer) How Bizarre (OMC) Island in the sun (Weezer) On Melancholy Hill (Gorillaz) Beast of Burden (The Rolling Stones) The Passenger (Iggy Pop) Snow (Red Hot Chili Peppers) Knockin' On Heaven's Door (Guns N'Roses) House of the Rising Sun (The Animals) Sunday Bloody Sunday (U2) Purple Haze (Jimi Hendrix) Cocoon (Miky Change) Redbone - triple j Like A Version (Northeast Party House) Pretty Little Fears (feat J.Cole) Hey There Delliah (Plain White T's) Under the Bridge (Red Hot Chili Peppers) Holding On (Julio Bashmore y Sam Dew) Have you ever seen the rain (Creedence Clearwater Revival) Gimme Shelter (The Rolling Stones) All Along the Watchtower (Jimi Hendrix) Paint it Black (Red Hot Chili Peppers) Saturday Nights (Khalid) Better noew (Post Malone) Pop Style (Drake) Silence (Marshmello y Khalid) Letting people go (Carnage y Prinze George) Catch & release (Matt Simons y Deepend) Deal with the Devil (Sundown) White Ferrari (Frank Ocean) To die for (Sam Smith) Last Nite (The Strokes) Bohemian Rhapsody - Remastered 2011 (Queen)

Lista de reproducción del equipo Haas F1 en Spotify: canciones y artistas

Creada en octubre de 2022 (Escúchala aqui)

Shine on you crazy Diamond, Pts 1-5 (Pink Floyd) Johnny B. Goode (Chuck Berry) Life is a Highway (Rascal Flatts) Krazy feat Lil Jon (Pitbul y Lil Jon) Superhero (Jane's Addiction) Kickstart my heart (Motley Crue) Tom Sawyer (Rush) Pepas - David Guetta Remix (Farruko y David Guetta) Fast Car (Tracy Chapman) A horse with no name (America y George Martin) Nuthing but a G'thang (Dr Dre) California reamin' (Chris Lorenzo, High Jinx) Everybody's Free (To wear sunscreen) (Quindon Tarver y Josh Abrahams 2am (Foals) Typhoons (Royal Blood) Moo Moo (Party Van) Mind Mischief (Tame Impala) I like it, I love it (Tim McGraw) Check it - Ewan McVicar 'Organ' Mix (Mura (br) y Ean McVicar) Times like these (Foo Fighters) The well (Marcus King) Buck Rogers (Feeder)

Lista de reproducción de Daniil Kvyat en Spotify: canciones y artistas

Creada en septiembre de 2020 (Escúchala aqui)

Crazy Train (Ozzy Osbourne) Dust in the Wind (Kansas) On with the Show (Motley Crue) Down Under (Men at work) Whiskey in the Jar (Metallica) For reasons unknow (The Killers) Johnny and Mary (Placebo) Sharp Dressend Man (ZZ Top) Waste a moment (Kings of leon) Maybe tomorrow (Stereophonics) Walk of life (Dire Straits) Семь морей (Vladimir Kuzmin) Мои ясные дни (Oleg Gazmanov) Сиськи (Leningrad) ИСКАЛА (Zemfira) Dancing in the dark (Bruce Springsteen) Many of Horror (Biffy Clyro) Waterloo (ABBA) Please Mr.Postman(Carpenters) Smoke on the Water (Santana, Jacoby Shaddix, Dennis Chambers)

Sí, como has visto, la idea fue creada en 2019 y continuada en los siguientes años, por lo que aún no han pasado por estas listas de Spotify todos los pilotos de la parrilla. De hecho, sí lo hizo Kvyat, antes de salir de la categoría.

Si tenías la intriga de conocer la música que le gusta a Fernando Alonso, hace unos años dijo que si solo pudiera elegir una canción, sería ‘Have a nice day’, de Bon Jovi. Entre otros, a Lewis Hamilton le gusta The Weeknd, el rapero estadounidense Ty Dolla $ign y el artista de hip-hop MadeinTYO.