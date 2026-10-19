Fórmula 1

Las camisetas refrigerantes aún no cuentan con el apoyo de los pilotos de F1

Los pilotos de Williams tienen en gran estima a su versión del dispositivo de refrigeración, pero en el resto de la parrilla reinan las dudas.

Benjamin Vinel

Publicado: 19 oct 2026, 16:03

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Alex Albon ha calificado la camiseta refrigerante de Williams como "el mejor de la parrilla", tras un Gran Premio de Singapur en el que el británico-tailandés se sintió muy cómodo.

Se declaró una alerta por riesgo de calor para la carrera de Marina Bay, lo que significaba que los pilotos podían elegir entre llevar una camiseta refrigerante o añadir un lastre en consecuencia a su coche. Esta normativa tiene su origen en el agotador Gran Premio de Qatar de 2023, en el que varios pilotos sufrieron agotamiento por calor.

La decisión fue pan comido en Williams. La carrera de Albon fue dura —el sobrecalentamiento de los frenos le obligó a gestionar de forma considerable y, finalmente, tuvo que retirarse en los últimos compases—, pero aún así tenía motivos para sonreír el domingo por la noche.

Cuando le preguntaron cómo se sentía tras la carrera, que se disputó a una temperatura ambiente de 30°C y hasta un 78% de humedad, Albon respondió: "Muy bien, la verdad. Tengo que decir que, como equipo, hemos hecho un gran trabajo con nuestra camiseta de refrigeración. La mía no funcionó durante las primeras 10 vueltas y pensé que iba a ser una carrera muy larga. Luego se activó y me resultó muy cómodo".

"Sé que muchos pilotos se oponen a él. Algunos equipos no consiguen que funcione. Con todos los problemas que hemos tenido este año, nuestra camiseta refrigerante es la mejor de la parrilla. Estoy bastante contento con ella", aseguró.

Alexander Albon, Williams; George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Esto corroboró la opinión que su compañero de equipo, Carlos Sainz, había expresado al principio del fin de semana: "Si hay algo en lo que, como equipo, hemos acertado en el desarrollo este año, es en la camiseta refrigerante, que sin duda nos ha permitido a Alex y a mí pasar un buen rato dentro del coche. Estamos muy contentos de tenerlo".

Otros pilotos dejaron claro en las ruedas de prensa del jueves que no disfrutaban tanto con este dispositivo de refrigeración.

Pierre Gasly afirmó que "no lo necesitaba", e Isack Hadjar fue más allá al declarar que "debería prohibirse" porque "se supone que esto tiene que ser duro".

Mientras que la postura de Hadjar era más bien ideológica, relacionada con su visión de lo que debería ser la F1, su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, se mostró de acuerdo por razones mucho más prácticas.

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"Para mí no es necesario", dijo Verstappen. "Sí, hace calor, pero no es una sauna, y con esta camiseta refrigerante tienes esos estúpidos cables en el coche, así que además te limita los movimientos".

"No lo necesito. Aunque funcionara durante una hora y media y refrescara de verdad, no lo necesitaría. De todos modos, no funciona durante una hora y media. Diría que nunca, en ninguna categoría, ha funcionado durante una hora y media", aseguró.

Pierre Gasly, Alpine; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

La principal razón por la que la camiseta refrigerante no es del agrado de todo el mundo es su tendencia a calentarse rápidamente, a veces hasta alcanzar una temperatura excesivamente alta que puede llegar a ser contraproducente.

"Cuando me la puse el año pasado, tuve dos experiencias muy malas", dijo Andrea Kimi Antonelli. "La primera vez no funcionó tanto tiempo como esperábamos; la segunda vez, el sistema de bombeo falló. Fue en Austin e hice toda la sesión con el sistema bombeando agua a 50 °C. Sufrí un golpe de calor después, así que no fue agradable. Desde entonces, me dije: '¿Sabes qué? Voy a entrenar duro para no tener que usarla los fines de semana'".

"Si se perfecciona, si llegamos a un punto en el que esté perfeccionado y tengamos la confianza de que va a funcionar siempre y durante el tiempo que necesitemos, creo que es estupendo porque, sin duda, te mantiene fresco. Pero ahora hay tanta incertidumbre que no estamos tan seguros: imagínate que vas el domingo, te lo pones y, al cabo de 30 minutos, ya no funciona; y además, el agua caliente es aún peor. Así que, en ese sentido, solo quiero estar seguro de que todo irá bien, de que estará bien desarrollado y, entonces, cuando tengamos confianza, quizá me lo ponga", reconció el italiano.

De todos modos, puede que ya no haya más "Heat Hazards" esta temporada, según las previsiones actuales para la prueba de Austin de este fin de semana; la única oportunidad realista que quedaría de que la temperatura ambiente superara los 31 °C sería entonces el Gran Premio de Qatar, que corre el riesgo de ser cancelado debido a la guerra con Irán.

Información adicional de Jake Boxall-Legge y Ronald Vording

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