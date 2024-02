Los cambios que permitieron los atrevidos pontones de Red Bull F1

Aunque gran parte de la atención se centró en el aspecto visual, y especialmente en la disposición de las entradas, lo que resultó igual de fascinante son los cambios realizados internamente para permitir la modificación del diseño. Si Red Bull no se hubiera esforzado en modificar los sistemas de refrigeración ocultos bajo la carrocería, los diseñadores no habrían podido hacer nada parecido.

En ese sentido, hubo un cambio significativo en la forma en la que la escudería colocó los diversos radiadores bajo la carrocería del RB20 en comparación con su predecesor. Eso abarca la posición de esos accesorios no solo dentro de los pontones, sino también bajo la cubierta del motor. Para entenderlo, quizá sea mejor echar primero un vistazo al RB19, con la ayuda de una ilustración de su disposición interna.

En los últimos años, el conjunto de Milton Keynes llevó la prioridad de la refrigeración a la línea central del monoplaza. En concreto, montó un gran refrigerador de tipo montura encima de la unidad de potencia para quitar más responsabilidad a la columna lateral, aunque no se trata de una novedad, ni mucho menos, puesto que muchos equipos lo utilizaron en el pasado.

Sin embargo, parece ser algo que Honda prefiere, puesto que todas las escuderías a las que el fabricante japonés suministra optaron por ese diseño. Eso no quiere decir que no haya surgido también en otros lugares, con la zona por encima del propulsor vista como una en la que colocar los refrigeradores, aunque quizá no sea lo óptimo en términos de la masa, que está en lo alto.

Esa podría ser una de las razones por las que Red Bull optó por una visión más como un todo a la hora de mover sus accesorios dentro de los confines de la cubierta del motor y los pontones. No solo para cumplir con sus objetivos aerodinámicos, sino también para satisfacer sus necesidades de refrigeración y mejorar la distribución de la masa alrededor del monoplaza.



Además de la reducción del tamaño del refrigerador montado sobre la unidad de potencia [flecha blanca], también hubo un cambio significativo en la disposición del radiador y los refrigeradores alojados dentro del pontón, puesto que no se sitúan simplemente hacia abajo y ligeramente inclinados como el año pasado.

La disposición tiene ahora el refrigerador de carga [flecha roja] y el radiador [flecha azul] en forma de 'V' uno encima del otro. Hay una mayor inclinación hacia el interior presente para permitir un corte más profundo de la línea media por debajo del pontón desde una perspectiva de la carrocería.

Una vez más, eso no es nuevo, puesto que las escuderías ya hicieron algo similar antes. El ejemplo más reciente sería el Haas VF-17, pero Sauber también tiene historia en ese sentido, aunque hay que remontarse a 2004, en la era de los motores V10, cuando casualmente, el conjunto suizo tenía el patrocinio de Red Bull.



Sauber C23 sidepods, radiators in V configuration Photo by: Giorgio Piola Sauber C23 2004 radiator packaging Photo by: Giorgio Piola

También podría haber otra arma en el arsenal de refrigeración del RB20, ya que sabemos que las entradas del 'snorkel' detrás del cockpit y junto a la zona trasera del halo capturan el flujo de aire [recuadro]. A continuación, se canaliza hacia el lateral de la cubierta del motor [flecha verde], pero también parece que el conducto situado entre esos dos puntos es más una carcasa y podría albergar un pequeño refrigerador propio.

Así que, aunque la intención se centró en la carrocería, también merece la pena echar un vistazo a cómo el equipo trabajó en rechazar el calor, con la salida central de la cubierta de la unidad de potencia orientada hacia atrás, que no es el único medio por el que se refrigera el RB20.



Red Bull Racing RB20 detail Photo by: Uncredited Red Bull Racing RB20 Photo by: Giorgio Piola

También hay unas funciones de soporte para una pequeña salida en la parte superior de la espina dorsal de la cubierta del motor y delante de los pontones y la carrocería. Además, hay un panel de rejillas de refrigeración intercambiable detrás de la salida mencionada para la salida alimentada por el 'snorkel', que también se tapó durante las pruebas de pretemporada. Mientras, la escudería también tiene la opción de abrir una sección del cárter de la cubierta del propulsor, con varias branquias que aparecen en esa zona en el transcurso de los test.



