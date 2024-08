El cambio de reglas de la F1 para los frenos no afectará a Red Bull

La temporada de Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha este fin de semana en el Circuito de Zandvoort. Max Verstappen ha ganado las tres ediciones anteriores de su carrera de casa, pero sabe que esta vez promete ser más dura sobre el papel.

"Si miras toda la temporada hasta ahora, sí. El año pasado estaba más convencido de que íbamos a ganar que ahora", dijo.

No le falta razón al holandés, ya que sus rivales han dado pasos de gigante, a su vez que las mejoras de Red Bull hasta ahora no han dado lo que Verstappen esperaba de ellas. Precisamente por esa razón, el tricampeón del mundo reveló que durante el parón de verano debía llevarse a cabo un análisis interno para descubrir qué ha ocurrido con el RB20 desde la primera carrera del año hasta ahora.

"Eso ha sucedido", dijo Verstappen en Zandvoort tras ser preguntado por Motorsport.com. "Estamos trabajando duro en eso y esperamos obtener algunas respuestas este fin de semana. A partir de los resultados iremos más allá y entonces veremos qué podemos encontrar y qué podemos mejorar".

En cuanto a si esas soluciones se deben a las actualizaciones o a algo intrínseco del monoplaza, es decir, a haber encontrado el equilibrio adecuado, dijo: "Es un poco de todo. Puede que algunas cosas no se hayan notado inmediatamente al montarlas al coche. Son cosas que analizas y luego surgen. Por supuesto, no puedo entrar en detalles, pero estamos trabajando en ello".

"Ni idea de dónde ha salido" el ajuste de la FIA, dice Verstappen

Cuando los rivales alcanzaron a Red Bull y algunos incluso le superaron, surgieron rumores de una posible solución de frenos asimétricos. Y la FIA modificó el reglamento técnico durante el parón de verano para prohibir los sistemas de frenado asimétricos, que impide a los equipos utilizar la presión de los frenos para hacer girar previamente el coche durante la frenada.

Verstappen afirmó durante la rueda de prensa que Red Bull no se verá afectado por esos ajustes y ante una pregunta de Motorsport.com añadió: "No sé de dónde sale eso. Tampoco tenemos eso en el coche, así que no nos preocupa".

El piloto holandés prefiere concentrarse en los aspectos que se pueden mejorar el RB20, algo en lo que también ha pensado mucho durante el parón de verano.

"Durante las vacaciones normalmente no pienso mucho en la Fórmula 1, pero este año he estado más ocupado con el equipo que en temporadas pasadas. Estábamos pensando en cómo podemos hacer mejor el coche. En años anteriores, en esta época del año era un poco más fácil todo".

Hay trabajo por hacer en Red Bull, pero Verstappen también sabe que no hay una solución mágica, es un proceso: "Tiene que ser paso a paso, tenemos que analizar muchas cosas y esperemos que todas las lecciones que hemos aprendido funcionen. Y todo empieza aquí en Zandvoort", concluyó.