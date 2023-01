Por qué la llegada de Alonso a Aston Martin F1 se ve con buenos ojos

Cargar el reproductor de audio

La situación de la parrilla de la Fórmula 1 ha cambiado mucho desde el 1 de agosto de 2022 hasta el primer día del año 2023. En ese mismo periodo, la percepción que había sobre el movimiento de Fernando Alonso de fichar por Aston Martin y dejar Alpine parece haber cambiado por completo, teniendo en cuenta que a priori nadie lo veía con buenos ojos.

Sólo cuatro días después de que Sebastian Vettel anunciase por redes sociales su retirada de la Fórmula 1, saltó la noticia de que Alonso sería quien ocuparía el asiento que dejaba vacante el tetracampeón del mundo en la escudería de Lawrence Stroll.

Algo que ya se sabía era que Alpine estaba dando largas continuamente a las negociaciones, Alonso quería firmar por dos años más, pero sólo le ofrecía uno, ya que los franceses guardaban bajo la manga la carta del campeón de la Fórmula 2 y Fórmula 3, Oscar Piastri.

El español, entre las negociaciones interminables, un coche tan poco fiable y la cada vez más tensa relación con su compañero de equipo, Esteban Ocon, empezó a perder las ganas. Sin embargo, en un principio, su movimiento hacia Aston Martin no se vio con buenos ojos.

En ese momento, el equipo de color verde acababa de sumar un único punto en el GP de Hungría, cortesía de Vettel y se encontraban en una catastrófica novena posición, por delante de Williams. Alpine, por su parte, luchaba por hacerse con el cuarto puesto, peleando con McLaren.

Incluso Alonso admitió que no estaba muy entusiasmado cuando firmó el contrato. Tras probar un AMR22 sin pegatinas en Abu Dhabi, dijo: "Ahora soy mucho más optimista. Cuando firmé por Aston Martin, estaba contento al 90%. Cuando empezaron a mejorar y terminaron el año con mejores sensaciones, estaba al 100%. Esta mañana estaba al 100% y ahora estoy por encima".

Llegados a 2023, ahora su fichaje parece una decisión totalmente lógica, y eso que no se ha producido ningún punto de inflexión importante. Alpine terminó la temporada por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes. En el caso de Aston Martin, aunque consiguió subir a la séptima posición y superar a Haas, que tenía un presupuesto limitado, y a AlphaTauri, que no rindió como se esperaba, no supuso ningún tipo de logro histórico. Su estrategia, su gestión de neumáticos y su rendimiento seguían siendo objeto de análisis.

Ahora, sin embargo, se ha producido un cambio de opinión en cuanto a que Aston Martin parece que presentará un futuro más prometedor que Alpine, incluso en esta época en la que se ha puesto de relieve la limitación del límite de gastos, por lo que el multimillonario canadiense no podrá gastar de forma deliberada su dinero para alcanzar el éxito.

En primer lugar, la nueva fábrica de Silverstone está a punto de terminarse. Aston Martin espera trasladarse a sus nuevas instalaciones en la segunda mitad de 2023, y se prevé que la construcción esté completada al 100% en 2024. Mientras que el nuevo túnel de viento se espera que empiece a ser aprovechable a partir de 2025.

En comparación, las instalaciones de Alpine también han recibido sus inversiones, pero es cierto que no ha habido un cambio drástico en Enstone. Incluso Alonso tuvo que volver a recorrer los pasillos que le vieron ganar sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006.

Después de que la escudería británica se hundiera bajo la anterior denominación de Lotus, el interior del edificio se remodeló por completo. Aunque el nuevo director del equipo, Otmar Szafnauer, se ha centrado en integrar mejor los campus de Enstone y Viry, (este trabajo aún no ha dado todos sus frutos) parece que las instalaciones de Aston Martin, construidas con tecnología punta, podrían ofrecer grandes ventajas a la escudería.

Por otra parte, si el equipo de Silverstone debe esperar al menos hasta 2025 o 2026 para diseñar completamente su coche en su nuevo túnel de viento, es poco realista pensar que el asturiano seguirá corriendo con ellos con 44 años. Así pues, el potencial final de Aston Martin frente a Alpine podría considerarse un punto discutible en el contexto de su fichaje, pero hay más pruebas a corto plazo que sugieren que ha agarrado la sartén por el mango.

Aston Martin tiró la primera parte de la temporada 2022 desarrollando un nuevo concepto de coche de efecto suelo. Aunque se convirtieron en una especie de chiste las comparaciones de su monoplaza mejorado con el RB18 de Red Bull, lo cierto es que el replanteamiento del diseño demostró que habían aprendido de sus errores, ya que consiguieron darle un gran vuelco a su situación competitiva.

Gran parte de ese cambio de rumbo y del impresionante éxito de las actualizaciones posteriores del AMR22 se atribuyeron a Dan Fallows. Al exjefe de aerodinámica de Red Bull se le ofreció una exención anticipada de su contrato para que trabajase en Silverstone a partir de abril.

Ahora bien, después de haber tenido el resto de la temporada para poder integrarse y un invierno para supervisar lo que será el próximo AMR23, hay buenas razones para pensar que Aston Martin podría dar un paso adelante. Si bien superar la desventaja de 118 puntos con la que temrinó el año pasado respecto a Alpine es algo complicado, al menos se puede esperar que superen a Alfa Romeo.

Al margen del monoplaza, está lo que Alonso puede ofrecer como piloto. Es competitivo y puede ser destructivo (en el buen sentido de la palabra) para el equipo. Su temperamento tiene mucho más potencial para desestabilizar a Aston Martin que la siempre actitud tranquila de Vettel.

Si las quejas de Ocon por llevar a cabo la mayor parte de la resolución de problemas son ciertas, los debriefs de Alonso tampoco tendrán nada que envidiar a la minuciosidad de Vettel para ayudar a acelerar el desarrollo del coche.

Pero, después de vivir una temporada que fue tan impresionante como la de 2012, según sus propias declaraciones, ha quedado claro que su edad y su año sabático corriendo en otras categorías no han disminuido su rendimiento en pista y tampoco su hambre de éxito.

La ausencia de más títulos mundiales se puede atribuir más a sus malas decisiones que a su nivel en pista. En el caso de Vettel, no fue así. Aunque Ferrari le defraudó en 2017, fue el alemán el que dejó escapar una buena oportunidad en la siguiente temporada, un duro golpe para los italianos.

Todo esto es una forma educada de decir que, quizás con el mismo coche, se podría esperar que Alonso le sacara entre una o dos décimas a Vettel. En las dos rondas finales de Brasil y Abu Dhabi, Alpine marcó un "supertiempo" medio de 0,962s frente al 1,24s de Aston Martin. En una vuelta estándar de 90 segundos, sólo 0,25s separaron a los coches. En el caso de que Alonso consiga recuperar parte de esa diferencia, parece que el ritmo del equipo de Silversonte puede, en más de un sentido, ser mucho más epseranzador de lo que muchos pensaba en un principio.