El cambio en el alerón de McLaren F1 para mejorar el DRS

El equipo McLaren dispuso en los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de Fórmula 1 de nada menos que tres soluciones de alerones traseros diferentes, pero el conjunto de Woking parece haber decidido centrarse únicamente en la versión del elemento anclado en las monturas laterales del ala más atrás y más abajo.

Hubo un claro intento de reducir la resistencia aerodinámica para mejorar el comportamiento en las numerosas curvas rápidas que caracterizan al trazado de Silverstone.

El director de aerodinámica de la escudería papaya, Peter Prodromou, realizó un trabajo de cincelado para que el MCL38 tenga una mejor penetración en el aire. El flap trasero se revisó para la cita británica con una nueva configuración del elemento móvil, ya que el objetivo también era que el monoplaza fuera más eficiente cuando el DRS estuviera abierto, porque, al menos de momento, eso le da cierta ventaja a Max Verstappen con su Red Bull.

En cuanto a la eficiencia aerodinámica, hay que señalar que, en parte debido a las temperaturas mucho más bajas que en el pasado Gran Premio de Austria, el equipo inglés decidió cerrar todas las branquias que expulsaban al aire caliente en los laterales del bazoka, limitando su extracción en la parte posterior del MCL38.

Finalmente, fueron mejoras que no dieron el resultado esperado, y que dejaron al equipo otra vez ante la sensación de oportunidad perdida, básicamente por dos razones. Por un lado, las condiciones cambiantes de la carrera, con lluvia y otras partes mojadas de la pista, hicieron que los comisarios desautorizaran el uso del DRS en determinados momentos, por lo que Oscar Piastri y Lando Norris no lo pudieron aprovechar. Por otra, el fallo de estrategia (una lenta parada con Norris, además de montarle blandos, y no meter a Piastri para evitar un doble pitstop) les acabó dejando detrás de Verstappen.

