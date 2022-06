La Fórmula 1 apostará por África sin perder de vista a Europa

Cargar el reproductor de audio

La máxima categoría del automovilismo ha confirmado que no dará la espalda a Europa en el futuro, pese a que espera aumentar significativamente el número de carreras disputadas en África, Asia y, por supuesto, también en los Estados Unidos.

Según el propio director general, Stefano Domenicali, celebrar una carrera en Kyalami, Sudáfrica, está en la lista de tareas pendientes y podría aparecer ya en el calendario de 2023.

Según los actuales reglamentos, el calendario de la Fórmula 1 puede contar con un máximo de 24 carreras en un mismo año. Para 2023, está confirmada la llegada de Las Vegas y Qatar. Además, el titular de los derechos, Liberty Media, desea expandirse a otros muchos mercados, algo que inevitablemente podría poner en riesgo algunas carreras tradicionales de Europa.

Este gran interés podría dar la bienvenida, tal y como reconoció Domenicali hace algunas semanas, a los eventos de rotación. Por ejemplo, el GP de Francia podría celebrarse cada dos años, alternando su posición con el GP de Bélgica, del que también se rumorea que podría perder su sitio fijo.

El futuro del circuito urbano de Montecarlo también está en duda. Con las carreras en Austin, Miami y Las Vegas, la expansión estadounidense parece haberse completado, al menos, de momento, siendo África y Asia las regiones están ahora en la agenda de la F1.

¿Calendario rotativo a partir del próximo año?: La F1 apostará por un calendario rotativo a partir de 2023

Estas fueron las palabras de Domenicali al respecto: "Hay varias regiones en el mundo que quieren entrar a la Fórmula 1 y creo que un área en la que queremos desarrollarnos es África. Somos un mundial y esta es una ubicación en la que aún no estamos presentes".

De hecho, parece que a la máxima categoría le gustaría contar con un gran premio en el continente africano lo antes posible, aunque sin quitarle importancia al viejo continente: "Pero, por supuesto, no queremos perder de vista a Europa. Tenemos nuestras raíces aquí y seguirá siendo así", añadió Domenicali en el Business of F1 Forum, que Financial Times y Motorsport Network organizaron durante el Gran Premio de Mónaco 2022.

En estos momentos, la Fórmula 1 está en uno de sus mejores momentos a nivel comercial, ya que tiene muchas opciones para el calendario: "Solo puedo decir que tomaremos todas las decisiones correctas. Pensamos en nuestro ADN y también en qué promotores quieren estar con nosotros".

Chloe Targett-Adams, responsable de negociar las carreras de la máxima categoría, dijo que estaba de acuerdo con Domenicali: "Somos un deporte global y tenemos que actuar como tal. Llevamos muchos años trabajando para volver a África".

"Será un paso importante para ubicar estratégicamente a la F1 en todo el mundo". Sin olvidar, al igual que el director general, al viejo continente: "Pero obviamente, mantendremos los países centrales de Europa", concluyó.