¿Hay algún campeonato con un calendario más largo que la F1 en 2022?

Una vez más, la Fórmula 1 presentó un calendario de 23 carreras buscando la temporada más larga en la historia de la categoría, una cifra que no es nueva y ya se intentó en 2021, aunque al final se quedará en 22, tras las modificaciones por las salidas de eventos como Singapur, Australia y Japón.

La máxima categoría intentará completar un viaje por casi todo el mundo, a excepción de África, en nueve meses, con tres semanas de descanso entre el GP de Hungría y el GP de Bélgica de finales de julio a finales de agosto.

Antes de que el Consejo Mundial de la FIA ratificara el calendario de 2022, algunos equipos y pilotos habían expresado su preocupación por el desgaste físico que supondrá para todos los involucrados en la categoría. Otros como Franz Tost, director del equipo AlphaTauri, dijo que había que aceptar esa realidad y si alguien no estaba dispuesto a hacerlo, era mejor dejar la categoría.

Incluso Bernie Ecclestone, antiguo director de la F1, criticó la nueva cifra, diciendo que este camino era la forma en la que "se ahuyenta incluso a los mayores aficionados", palabras de un hombre que en 2010 aspiraba a tener 20 carreras por temporada.

Viendo el panorama global, pocos campeonatos pueden estar en un margen de 20 citas, porque para conseguirlo se necesitan diversos factores, como circuitos dispuestos a albergarlas o demanda del público para seguirlo por televisión y comprar entradas, porque si no, no sirve tener esa cifra sin ingresos comerciales.

Aunque es cierto que algunos campeonatos como la Fórmula 2 en 2022 tendrá hasta 28 carreras, se harán en 14 rondas, lo que significa un menor gasto y logística respecto al reto que afronta la Fórmula 1 al visitar 23 circuitos distintas.

Es entonces cuando surge la duda: ¿cómo de ambicioso es el calendario de la F1 en comparación con otros mundiales de automovilismo?

La F1 contra el resto

Para entender la magnitud del calendario que hará la Fórmula 1 en 2022 es importante compararlo frente otras categorías que la FIA designa como campeonatos del mundo, como la Fórmula E.

El certamen eléctrico tendrá una campaña 2021-2022 de 16 carreras, pero solo visitará 12 sedes distintas al tener cuatro eventos dobles –Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur–. Todos estos eventos se desarrollarán en poco menos de ocho meses, comenzando el 28 de enero de 2022 y acabando el 14 de agosto del mismo año.

El Campeonato del mundo de Resistencia (FIA WEC) 2022 seguirá con la tendencia de un número reducido de eventos para controlar gastos en un momento en el que algunos constructores están inmersos en el desarrollo de sus hipercoches o LMDh para iniciar un desembarco importante en 2023.

La próxima campaña del campeonato de resistencia tendrá solo seis rondas, incluidas las 24 Horas de Le Mans. De esas carreras, solo tres superarán las 6 horas de duración–Sebring, Le Mans y Bahrein–, pero con un coste considerablemente alto de operación en el trazado de La Sarthe.

El mundial de rallies (WRC) ha optado por contener gastos y reducir sus viajes fuera de Europa solo lo indispensable. La temporada 2021, de únicamente 13 pruebas, empezará en enero con Montecarlo y finalizará el 13 de noviembre en Japón, con solo tres fechas fuera del viejo continente.

Las diferencias son considerables y para encontrar un campeonato global que esté cerca de la Fórmula 1 hay que pasarse a las dos ruedas. MotoGP, la categoría reina del motociclismo anunció que en 2022 tendrá un calendario histórico de 21 carreras, pero con un dato curioso: un solo país (España) albergará cuatro citas en diferentes circuitos.

En realidad, MotoGP visitará 18 países del 6 de marzo al 6 de noviembre, corriendo desde en Oriente Medio, Europa, Asía y América.

Hay que aclarar que Fórmula 1 en realidad visitará 21 países diferentes, porque tendrá una doble ronda en Estados Unidos con Miami y Austin, así como las carreras en Italia en el circuito Enzo y Dino Ferrari y en Monza.

Con estas consideraciones, vale preguntar: ¿existe en el mundo algún calendario más grande? La respuesta es sí, pero no es un mundial, sino la serie estadounidense denominada NASCAR Cup.

La máxima división de los stock cars lleva años haciendo campeonatos con más de 30 carreras y para 2022 estará cerca de los 40 eventos con 39 pruebas. Pero al igual que Fórmula 1 y MotoGP, hay que hacer algunas consideraciones. Los Duelos y la Daytona 500 se realizan en la misma pista en Florida, además de que la categoría tiene que repetir en diferentes momentos del año escenarios para albergar esa cantidad de citas.

Aunque NASCAR solo compite en Estados Unidos, la logística no es sencilla. Por ejemplo, el inicio de temporada será el 6 de febrero en Los Ángeles, con una fecha no puntuable, y una semana y media después estarán corriendo en Florida, a 4.026 kilómetros de distancia.

Para lograr este cometido, NASCAR tiene que correr casi cada fin de semana entre el 6 de febrero y el 6 de noviembre, que se traduce en en 10 meses de intenso trabajo.

Aún se ve lejano el día que la Fórmula 1 organice 30 grandes premios, pero 25 es una meta que no suena extraño, aunque incluso el CEO de la categoría, Stefano Domenicali haya dicho que por ahora no persiguen ese número a corto plazo, pero no lo descarta a largo.

"Tenemos que decidir de forma estratégica cómo desarrollar la Fórmula 1, en qué zonas y en qué países. Una vez que la pandemia se vaya, necesitamos saber cuál será el balance adecuado entre Asia, Oriente Medio, África, Europa y América. Habrá que tener en cuenta el número de carreras que celebraremos en dichos lugares", dijo el directivo a mediados de año, dando a entender que la expansión del calendario aún no ha terminado.