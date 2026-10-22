Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Cadillac da un paso de gigante en su proyecto de F1: su fábrica de motores ya tiene fecha
La nueva fábrica de unidades de potencia de General Motors, situada en Charlotte, abrirá sus puertas antes de Navidad.
Benjamin Vinel
Publicado: 22 oct 2026, 15:57
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Cadillac ha anunciado que su nueva fábrica de motores de Fórmula 1 abrirá sus puertas el próximo 18 de diciembre.
General Motors recibió la aprobación de la FIA en 2025 para convertirse en suministrador de unidades de potencia a partir de la temporada 2029, lo que impulsó la construcción de unas nuevas instalaciones dedicadas a los motores de F1 en Charlotte, Carolina del Norte.
"Vamos a inaugurar toda nuestra fábrica de motores, por así decirlo, en Charlotte, Carolina del Norte, el 18 de diciembre", anunció Mark Reuss, presidente de General Motors, durante una conferencia celebrada en el Autosport Business Exchange de Nueva York. "Así que todo está avanzando muy bien".
General Motors dispone todavía de algo más de dos años para desarrollar su propia unidad de potencia, aunque el momento elegido podría no ser el más oportuno. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se ha comprometido a impulsar el regreso de los motores V8 a la Fórmula 1 para 2031, posiblemente alimentados con combustibles sostenibles y con un menor protagonismo de la parte eléctrica.
De materializarse ese cambio, el motor de GM podría competir durante un máximo de dos temporadas, o incluso solo una si la introducción de la nueva normativa se adelanta a 2030.
Mientras tanto, Cadillac utiliza unidades de potencia de Ferrari como equipo cliente, y su temporada de debut está resultando complicada hasta el momento. Es la única escudería que todavía no ha sumado ningún punto en 2026 y su monoplaza, el MAC-26, ha sido el más lento en clasificación durante las últimas cuatro citas del campeonato.
"Sabemos que no estamos aquí para terminar últimos, así que tenemos que seguir adelante y construir este equipo, desarrollar la unidad de potencia y fabricar el coche, como hicimos en GTP", explicó Reuss.
"Aquí se necesita algo más de tiempo, porque es un campeonato en el que nunca habíamos competido. Hay que contar con las personas adecuadas, los ingenieros adecuados y los pilotos adecuados, y tenemos que conseguir que todo ese proceso funcione de verdad. Es un crecimiento logarítmico, no lineal".
En ese sentido, la experiencia de dos veteranos como Sergio Pérez y Valtteri Bottas está resultando especialmente valiosa para Cadillac, aunque ambos pilotos también están firmando los peores resultados de sus respectivas trayectorias deportivas.
"No puedes ganar todas las carreras, nadie puede hacerlo. Así que, cuando llega un día complicado, cuando las cosas no salen bien o se cometen errores, pasan página y siguen perfeccionando su trabajo, ya sea con el coche, consigo mismos, con su preparación física o con cualquier otro aspecto. Siempre buscan alcanzar la perfección", señaló Reuss.
"Los dos pilotos que compiten para nosotros tienen esa mentalidad y entienden perfectamente lo que hace falta y cómo funciona todo este proceso. Sinceramente, estoy muy, muy contento de que estén teniendo tanta paciencia con nosotros. Para eso hace falta ser una persona especial", concluyó.
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