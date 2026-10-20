Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cadillac F1 presume de identidad americana con un diseño especial para Austin

Cadillac presenta un nuevo diseño para su carrera de casa en Austin, con una estética de inspiración americana para representar sus raíces en la F1.

Juanjo Sáez

Editado: 20 oct 2026, 15:12

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Cadillac está ante su primera temporada en la Fórmula 1 y este fin de semana correrá su primer Gran Premio de Estados Unidos, por lo que el equipo ha presentado un nuevo diseño con el que reivindica sus raíces americanas.

La marca ha compartido en sus redes sociales una propuesta que mantiene los colores de Cadillac esta temporada, pero con un estilo claramente más americano como puede verse en los "bordados" que hay alrededor de toda la carrocería, desarrollada junto a los estudios de diseño de General Motors (GM Design Studios).

"Un nuevo look para nuestro primer rodeo. Arte distintivamente americano presentado en colaboración de diseño con GM Design Studios", publicó el equipo en sus redes.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los encargados de defender los colores de Cadillac en el primero Gran Premio de Estados Unidos de Cadillac en la Fórmula 1, aunque más allá de representar su orgullo local con una decoración especial, la realidad es que le objetivo seguirá siendo acabar la carrera, ya que el ritmo no alcanza para llegar al top 10.

Más allá del rendimiento deportivo, la marca pretende que su presencia en la parrilla refleje su personalidad y sus orígenes, con una estética que conecte con el público estadounidense sin perder de vista la proyección internacional del campeonato.

La llegada de Cadillac a la máxima categoría del automovilismo ha supuesto, además, un nuevo paso en la expansión de la Fórmula 1 en Estados Unidos, un mercado en el que la categoría ha ganado protagonismo durante los últimos años.

Con una estructura respaldada por General Motors, el proyecto aspira a consolidarse como una representación del automovilismo estadounidense frente a las escuderías históricas europeas que compiten en el Gran Circo. Sin embargo, por ahora están lejos del rendimiento esperado, como demuestran sus cero puntos sumados hasta la fecha y su última posición en el campeonato de constructores, donde son el farolillo rojo.

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