Cadillac mejora su aerodinámica y corrige los retrovisores para Suzuka
El último equipo que ha hecho su entrada en la F1 continúa trabajando y llega al Gran Premio de Japón con pequeñas novedades aerodinámicas (entre ellas, las paraties verticales del fondo modificadas).
Cadillac, el aprendizaje continúa. El equipo dirigido por Graeme Lowdon se prepara para disputar el tercer gran premio de Fórmula 1 de su historia, y lo hará este fin de semana en Suzuka, sede del Gran Premio de Japón.
El equipo estadounidense está trabajando en varios frentes, consciente de que tiene mucho margen de mejora. Está trabajando en el plano operativo, con un equipo que —aunque se preparó durante mucho tiempo a lo largo de 2025— todavía debe limar décimas en los pit stops y detalles en la preparación del monoplaza.
También está trabajando en lo referente al MAC-26, sobre todo después de haber completado las dos sesiones de test de pretemporada en Bahrein y las dos primeras carreras en Australia y China.
Se necesita una mayor comprensión en el uso de la energía y su recuperación de la unidad de potencia fabricada y suministrada por Ferrari, pero también empezar a intervenir de manera constante en el monoplaza tanto a nivel mecánico como aerodinámico.
La primera modificación que se ha realizado en los monoplazas —que también en Suzuka estarán en manos de Valtteri Bottas y Sergio Pérez— afecta… a los retrovisores. En este sentido, la modificación debe interpretarse como algo necesario para hacer frente a lo ocurrido al equipo durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.
En Melbourne, tanto Bottas como Pérez perdieron al menos un retrovisor cada uno. El equipo ha decidido intervenir desde el punto de vista de la seguridad, aunque también podría haber aprovechado la ocasión para intentar obtener ventajas desde el punto de vista aerodinámico.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La segunda novedad anunciada afecta a una zona importante como el difusor. El objeto de las modificaciones han sido los llamados "diffuser fence", es decir, las paraties verticales del difusor que, con la introducción del nuevo reglamento técnico, hemos visto volver a estar más elevadas respecto al suelo en comparación con los monoplazas de efecto suelo, para aprovechar el rake.
En Suzuka debería haber otras pequeñas novedades también desde el punto de vista aerodinámico, y el objetivo seguirá siendo el mismo: tratar de aumentar la carga cuando el aero activo está cerrado y, por tanto, generar más downforce en zonas mixtas y en curva.
"De Australia a China hemos dado pasos adelante significativos, y lo hemos hecho en un periodo bastante corto", declaró Graeme Lowdon, team principal de Cadillac F1. "Estamos mejorando rápidamente, sesión tras sesión. Estamos aprendiendo cada vez más sobre nosotros mismos como equipo".
"Nuestro rendimiento también está mejorando cada vez que salimos a pista, porque entendemos mejor el monoplaza y logramos hacerlo cada vez más fiable".
Sergio Pérez confirmó lo ya dicho anteriormente: Cadillac necesita más carga aerodinámica y en Suzuka espera sufrir: "Tengo muchas ganas de rodar en Suzuka. Es un circuito para pilotos de verdad y en el pasado incluso he conseguido podios. La configuración de alta carga hará bastante difícil nuestro fin de semana, pero nuestro enfoque no debe cambiar".
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