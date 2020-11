El bicampeón del mundo, Fernando Alonso, volverá a la F1 el próximo año con Renault después de decidir retirarse de la categoría a finales de 2018 para disputar otras categorías y carreras.

Alonso ganó las 24 horas de Le Mans dos veces con Toyota, además de llevarse el título del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA junto a Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima.

También debutó en el Rally Dakar a principios de este año con Toyota, además de competir en las 500 millas de Indianápolis, y ahora volverá a centrar su atención en la F1 con Renault a partir del próximo año.

El español no es el primer piloto que vuelve a la F1 después de un tiempo fuera probando diferentes categorías. Kimi Raikkonen hizo lo mismo después de dejar Ferrari en 2009, probando los rallies y NASCAR antes de regresar a la F1 para 2012.

El campeón del mundo de F1 2009, Jenson Button, que fue compañero de equipo de Alonso en McLaren en 2015, cree que su etapa fuera de la F1 habría aportado algo bueno a Alonso de una manera similar a Raikkonen.

"[Raikkonen] se alejó de la F1 y pasó unos años fuera, y se dio cuenta de lo buena que es la F1", dijo Button a Motorsport.com. “Por eso vuelven y por eso Fernando vuelve. A Kimi le ayudó y creo que Fernando volverá como un mejor piloto".

“No sé si con más habilidades como piloto de carreras o en cuanto a la forma en que trabaja con el equipo, pero creo que será muy diferente".

“Será interesante de ver, porque al Fernando de hace tres o cuatro años, no lo querrías en tu equipo. Pero ahora creo que es mucho más un hombre de equipo y entiende qué es necesario para triunfar".

Button dejó la Fórmula 1 al final de la temporada 2016, y salvo una aparición en el Gran Premio de Mónaco en 2017 (precisamente sustituyendo a Alonso), desde entonces se ha centrado en las carreras de GT.

Button debutó en las 24 Horas de Le Mans en 2018 y ganó el título de Super GT de ese año, y se estrenó en el British GT con su equipo Jenson Team Rocket RJN en Silverstone a principios de este mes.

Cuando se le preguntó si alguna vez había deseado haber estado más tiempo en la Fórmula 1, Button dijo: “Es gracioso, porque ahora miro la F1 y pienso: 'Ojalá lo hubiera hecho un par de años más".

“Pero es fácil mirar atrás y decir eso, olvidas que diste mucho a la F1, que pasé 17 años compitiendo en esa categoría y estaba realmente cansado al final y mentalmente agotado".

“Necesitaba salir. A finales de 2014 les dije a mis compañeros: 'Me voy a retirar, ya he tenido suficiente'. Y ellos me dijeron 'No, no, no, solo haz un año más'. Bueno, a finales de 2015 tuve un buen año, pero pensé 'No, quiero irme'. Y me dijeron 'No, solo un año más".

“En 2016, a mitad de año, se apagó la llama y fue entonces cuando supe que era el momento adecuado porque, antes de acabar el año, ya había decidido que era suficiente".

“Era el momento adecuado para retirarse. ¿Debería haber vuelto y haber hecho uno o dos años? Quizás, pero me he divertido mucho compitiendo en Japón. Fue mucho más relajado y divertido".

