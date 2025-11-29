Zak Brown ya espera a un "agresivo" Verstappen en la curva 1 del GP de Qatar

El CEO de McLaren, Zak Brown, dice que "no se perdería la salida" del Gran Premio de Qatar de F1 del domingo, ya que espera que un Max Verstappen agresivo ataque a Lando Norris y Oscar Piastri.

Verstappen no pudo pasar del tercer puesto en la clasificación, por detrás del poleman Piastri y con Norris marcando el segundo mejor tiempo. Si esas posiciones se mantuvieran sin cambios durante la carrera, Verstappen estaría matemáticamente fuera de la batalla por el título, con una victoria de Piastri que llevaría la lucha de los pilotos de McLaren hasta el GP de Abu Dhabi.

Y con la pista de Losail siendo un escenario en el que es prácticamente imposible adelantar, además del hecho de tener las estrategias bloqueadas por el límite de vueltas para los neumáticos, el CEO de McLaren, Zak Brown, espera que Verstappen saque su versión más agresiva en la salida.

"Seguro que sabes que va a intentar liderar en la curva 1, así que yo no me perdería la salida del gran premio de mañana", dijo Brown a F1 TV.

"Nuestro objetivo es asegurarnos de que un McLaren gane este campeonato, así que si podemos terminar como empezamos y finalmente es una carrera de nuestros caballos en Abu Dhabi, ese es nuestro objetivo. Y si quieren invertir posiciones es cosa suya, no me importa".

"Es lo de siempre, conocen las reglas, nos encanta verles correr, compiten duro, compiten limpiamente, así que saben que si pueden controlarlo, estaremos bien en Abu Dhabi. Pero vamos a ver, primero tendrán que hacerlo bien aquí", dijo.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, también espera fuegos artificiales por parte de su piloto: "Ciertamente. Y cuando sabes que Max está a tu lado, la mayoría de pilotos se ponen nerviosos", dijo a Sky Alemania.

En declaraciones a Motorsport.com, añadió: "Adelantar es casi imposible. Creo que tienes que hacerlo en la primera curva o en las dos primeras vueltas. Pero tenemos dos paradas y eso también nos da algunas posibilidades tácticas".

Marko cree que Verstappen debería rendir mejor en carrera que en clasificación después de que Red Bull eliminara los problemas de rebote del coche. Y mientras Verstappen todavía admitió sufrir contra el sobreviraje en la clasificación, el veterano austriaco cree que el RB21 puede estar más cerca de los McLaren con los neumáticos más duros que se utilizarán en la carrera.

"Cambiamos muchas cosas. En primer lugar, pusimos un suelo viejo, que estaba en mejor forma que el que estaba dañado, e hicimos otros cambios", dijo. "Así que lo arreglamos y se notó. Habíamos estado más o menos medio segundo por detrás todo el fin de semana. Y ahora son sólo dos décimas, así que sinceramente eso nos hace sentirnos confiados".

"Sigo siendo optimista porque la diferencia con el neumático medio y el duro era aún menor, así que creo que en carrera podremos ser competitivos", concluyó el asesor de Red Bull.

