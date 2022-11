Según Brown, Red Bull es la mejor opción para que Ricciardo vuelva a correr

Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo y McLaren decidieron separar sus caminos al término de la temporada 2022, después de dos temporadas en las que no llegaron los resultados esperados.

Después de sopesar sus opciones para 2023, Ricciardo aceptó convertirse en el nuevo tercer piloto de Red Bull, con la mente puesta en volver a ser piloto titular del Gran Circo en 2024.

Y aunque algunas voces han cuestionado si es la mejor decisión para mantenerse en la categoría, Zac Brown, CEO de McLaren, dijo creer que la oferta de Red Bull representa su mejor oportunidad para demostrar que todavía tiene lo que se necesita para ganar un gran premio de Fórmula 1.

Brown puso el ejemplo de Nyck de Vries, expiloto reserva de Mercedes. El neerlandés acudió a la llamada de Williams para sustituir a Alexander Albon en el Gran Premio de Italia, y su superlativa actuación le aseguró un asiento en AlphaTauri para 2023.

"Mira lo que pasó con Nyck", dijo Brown. "De repente se convirtió en el piloto que todo el mundo quería".

"Así que si uno de esos tíos [de Red Bull] no pudiera correr por alguna razón, y él [Ricciardo] los sustituye y lleva el coche a donde está ahora, las cosas pueden cambiar en un instante".

A la pregunta de Motorsport.com sobre si hubiese sido mejor aceptar la oferta de Haas y seguir siendo piloto titular en 2023, Brown dijo: "Es difícil de decir. En cierto sentido, si te vas a Haas y le ganas a [Kevin] Magnussen, es una forma de volver a estar en el radar".

"La otra es que un piloto [de Red Bull] obtenga el COVID, estés en un coche que puede ganar carreras, y vuelvas a estar en la parrilla. Así que creo que es difícil decir cuál será la mejor oportunidad".

Brown dijo que le sorprendió que Ricciardo no fuera captado por otros equipos, una vez que quedó claro tras el parón veraniego que estaba disponible.

"Me sorprende que los otros equipos que buscaban pilotos no lo seleccionaran", dijo. "Pero también creo que había ciertos equipos para los que no estaba interesado en conducir. Así que tal vez lo habrían seleccionado".

"Pero está claro que quiere seguir en el juego. Ganó en Monza el año pasado; ocho victorias son muchas. Así que está ahí, sólo que no fuimos capaces de desbloquearlo. Y esperamos que en otro ambiente encuentre ese algo que lo desbloquee, porque nos gustaría volver a ver a Daniel en la parrilla".

