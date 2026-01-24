Ir al contenido principal

Briatore puso el motor Mercedes como única condición para ir a Alpine

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, elogia la colaboración de su equipo de F1 con el proveedor de motores Mercedes.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Luca de Meo, CEO de Grupo Renault, Flavio Briatore, Asesor ejecutivo de Alpine F1

Flavio Briatore, de Alpine, afirma que pasar a ser cliente de Mercedes era su única condición para unirse al equipo de Fórmula 1 propiedad de Renault, contradiciendo así sus comentarios anteriores en los que afirmaba que no tenía nada que ver con el cambio.

Alpine abandonó su programa interno de unidades de potencia de F1 en Viry-Chatillon para convertirse en cliente de Mercedes, lo que supuso un importante ahorro para la empresa matriz y le dio más posibilidades de contar con una unidad de potencia competitiva de cara a 2026, después de años de retraso con su unidad de potencia respecto a los principales fabricantes.

La decisión de Renault de desviar la atención de Viry hacia otros proyectos, tomada por el antiguo director general de Renault, Luca de Meo, durante la segunda mitad de 2024, fue polémica en el momento, y los empleados de Viry organizaron protestas contra ella.

Briatore ha declarado ahora que pasar a los motores Mercedes, de calidad conocida, fue la única condición que puso cuando De Meo le pidió que se convirtiera en asesor del equipo, a pesar de afirmar en ese momento que él "no era el malo" y que no había participado en la decisión.

"En el momento en que Luca de Meo me habló de unirme al equipo, solo había una condición para que yo me uniera, y era tener un motor Mercedes-Benz. No había un plan B, solo había un plan", dijo Briatore durante la presentación del Alpine A526 de 2026 en Barcelona el viernes.

"Quería un motor Mercedes-Benz sin lugar a dudas. Solo había una forma de volver, porque en este momento hay que estar con los mejores. Y la gente de Mercedes, empezamos a trabajar juntos y era prometedor. Es sorprendente la forma en que la gente [de Mercedes] está colaborando con nosotros. Realmente es una relación estupenda. Esto es lo que buscamos. Quería hablar con los mejores. Con los segundos mejores, no me interesaba", dijo.

Flavio Briatore, Alpine Team Principal

Flavio Briatore, director del equipo Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

Aunque aún no está claro cómo serán las unidades de potencia de 2026, el hecho de que Alpine tenga los mismos motores que Mercedes y McLaren significa que el equipo "no tiene excusas" para esconderse a partir de ahora, según Flavio Briatore.

Su déficit en cuanto a unidades de potencia fue una de las razones clave por las que Alpine abandonó pronto su desarrollo aerodinámico de cara a 2025 y aceptó dar por perdida la temporada en décima posición. Su temprano enfoque en 2026 también ha dado al equipo la confianza que necesitaba.

"Si hubiéramos seguido con el desarrollo del coche de 2025, quizá no hubiéramos terminado en décima posición, sino en novena", explicó Briatore.

"En cada carrera, preguntaba [cuánto sería nuestro déficit]. ¿Esta carrera? Cuatro décimas. ¿Esta carrera? 3,5 décimas. ¿Esta carrera? Cinco décimas. Y el año pasado, en tres décimas teníamos 14 coches, así que en lugar de empezar a mejorar el coche de 2025, porque el motor sería el mismo de todos modos, así que mejor olvidarlo. Y detuvimos el desarrollo de 2025 y lo pusimos todo en 2026".

"Al menos, cuando llegue a la carrera, ya no preguntaré cuántas décimas tenemos de desventaja. Ya nadie habla del motor. Ya nadie habla de la caja de cambios. Al menos tenemos dos cuestiones de las que no tenemos que preocuparnos", concluyó.

