Fórmula 1 GP de Las Vegas

Briatore fija el listón de Alpine para 2027: "A dos o tres décimas de McLaren"

Flavio Briatore cree que acabar sexto entra en los planes de Alpine, aunque ve puntos que se han escapado. Para 2027, dice que quedarse a dos o tres décimas de McLaren ya sería un gran éxito.

Pol Hermoso

Publicado: 25 nov 2026, 13:46

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Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

A Flavio Briatore le preguntaron si Alpine podía alcanzar a los cuatro grandes de la Fórmula 1. El italiano, que tenía a Zak Brown sentado a su lado, puso una cifra encima de la mesa. Si el año que viene su coche está a dos o tres décimas del McLaren, ya tendrá motivos para celebrarlo.

"Si todo funciona bien, y creo que no es fácil, estar el año que viene a dos o tres décimas de McLaren ya sería un gran éxito", dijo en la rueda de prensa oficial de la FIA en Las Vegas. Luego amplió la comparación a Mercedes. Alpine y McLaren comparten motorista con la escudería de Brackley, que acaba de asegurarse el Mundial de Constructores en São Paulo.

La referencia tiene su miga. McLaren es cuarto en el Mundial y Alpine, sexto. Entre ambos solo aparece Racing Bulls, pero los separan más de 300 puntos. Briatore conoce la distancia y, para explicar por qué cree que se puede recortar, tiró de la historia reciente del equipo que tenía enfrente.

"Zak lo ha hecho. Recuerdo el McLaren de la época de Fernando [Alonso]. El equipo también era un desastre y él consiguió ponerlo todo en orden", soltó Briatore. "Hace falta algo de tiempo y, por supuesto, ir en la dirección correcta. En la Fórmula 1 todo pasa por que las cosas encajen en el momento adecuado".

Y ahí empezó a enumerar todo lo que tiene que salir bien para encontrar esas décimas. "La parada en boxes tiene que ser buena, la estrategia tiene que ser buena, la ingeniería tiene que funcionar y el coche tiene que ser bueno. El piloto tiene que hacer su trabajo, pero hace falta todo eso".

Hasta la caja de cambios se coló en la conversación. Alpine recurrió a Mercedes para la de 2026 y tiene previsto fabricar la suya para 2027. Briatore se hizo un lío al repasarlo en voz alta, se corrigió y acabó con una oferta en broma. "La caja de cambios la hacemos nosotros. ¿Queréis comprarnos la nuestra? Yo encantado".

El sexto puesto era el plan, pero Briatore quería el quinto

Alpine fue último en 2025 con 22 puntos y se fue de Las Vegas sexto con 87, a 27 de Racing Bulls. Briatore admite que habría firmado esa posición al hacer las cuentas para 2026. Lo que le fastidia es cómo se le ha ido escapando la opción de acabar un puesto más arriba.

"Estamos perdiendo muchos puntos en la última parte de la temporada. El equipo ha peleado, los pilotos han peleado, pero normalmente deberíamos acabar quintos. El sexto era el puesto con el que habíamos hecho el presupuesto", explicó.

El italiano también deslizó que cuentan con un gran patrocinador para el próximo año, sin dar su nombre. Pero cuando Clarkson le preguntó si estaba contento, Briatore se quedó con algo que dice ver cada día en Enstone. "El equipo está unido. La parte de ingeniería y la parte técnica están más o menos alineadas. Volvemos a ser un equipo de carreras. Eso es lo más importante. ¿Estoy contento? Sí. ¿Entusiasmado? Tampoco. Pero el equipo está mucho mejor".

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