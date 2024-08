Briatore culpa a los "directivos equivocados" de los males de Alpine F1

El asesor del conjunto francés, Flavio Briatore, cree que la suerte de Alpine se resintió en los últimos años porque la dirección fue incorrecta. Por primera vez en público desde su nombramiento, habló sobre su visión de la escudería y su opinión sobre por qué bajaron posiciones en la tabla, y señaló a los antiguos responsables como los culpables.

Y ese factor, según indicó, es una de las principales razones por las que se hizo un rápido movimiento para renovar la cúpula del conjunto, con Oliver Oakes como nuevo director antes de las vacaciones de verano: "No había gestión. Creo que el problema de Alpine era ese".

"En un momento dado, creo que eligieron a los directivos equivocados, creo que la lista de los equivocados era bastante larga, no tenemos una lista de los buenos", dijo. "Y es difícil dirigir en Enstone, que es un gran equipo, un gran monstruo, tienes que estar allí. Es muy difícil dirigir un equipo como Alpine desde París o desde otro lugar, necesitas estar presente de forma diaria".

Alpine y Renault atravesaron un periodo muy problemático en los últimos meses, en el que tuvieron tres directores de equipo en poco más de un año. Oliver Oakes tomó el relevo de Bruno Famin, que a su vez sustituyó a Otmar Szafnauer tras el Gran Premio de Bélgica 2023. Por su parte, Flavio Briatore cree que el nuevo responsable aportará una valiosa inyección de entusiasmo juvenil para ayudar a añadir la chispa que faltaba en la escudería.

"Ollie [Oakes] es un entusiasta, joven, ambicioso, eso es lo que necesitamos en el equipo", comentó. "Para dar la vuelta a esta escudería, necesitas a la gente joven, necesitas a las personas con mucha pasión por el trabajo, y la gente entiende a los buenos, no a los malos. Las personas necesitan entender lo que pasa en la fábrica, lo que sucede en las carreras, y este es el principio, no tiene experiencia en un equipo grande como este, pero tiene talento para triunfar".

Según sus primeras impresiones de las últimas semanas, Oliver Oakes cree que hay un enorme potencial aún sin explotar: "Creo que, en primer lugar, Enstone tiene algo que el dinero no puede comprar, y es el espíritu de competición, tiene historia. No puedes evitar dar una vuelta y encontrar ese algo que simplemente da pasión para hacer que todo esté donde debe estar".

"Me atrevería a decir que ha estado mal gestionado durante bastantes años, y creo que es fácil culpar a alguien. Hemos hablado mucho en el pasado, es un poco frustrante, no es mi estilo, pero creo que tenemos que volver a centrarnos en las carreras", dijo. "Y creo que la gente allí, tenemos algunas personas increíbles, no es culpa de ellos, es de la anterior dirección. Creo que estoy en una afortunada posición, es una gran escudería, hay muchas cosas por hacer, pero es muy sencillo, necesitamos un coche mejor y que todos trabajen juntos".

Flavio Briatore pasó los últimos meses evaluando los puntos fuertes y débiles del funcionamiento de Alpine, y no le quedaron dudas de que necesita una sacudida: "Hay que revitalizar el sistema, hay que dar una descarga eléctrica".

Y Oliver Oakes añadió: "Yo lo llamo el tornado Flavio".

Aunque está seguro de que Alpine puede cosechar éxitos en el futuro, el italiano se mostró prudente a la hora de fijar objetivos demasiados ambiciosos, ya que, en su opinión, los podios solo serán posibles a partir de 2027: "Los digo que sean realistas, queremos buscar algunos podios en 2027, la situación que tenemos no es la ideal".

"Te digo la verdad, la Fórmula 1 es muy, muy difícil en este momento, porque la competencia es muy dura. Tenemos seis o siete equipos muy buenos para el campeonato, muchos tienen la posibilidad de ganar", continuó. "Tenemos que estar preparados para vencer a esa competencia, pero para ganarlos necesitamos estar trabajando duro, necesitamos al piloto adecuado, el equipo correcto, el director técnico y el responsable ideal, todo tiene que funcionar".

