Las breves respuestas de Verstappen sobre su futuro en la F1 en Spa

En estos momentos, circulan numerosos rumores sobre el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1. Además de una posible despedida del Gran Circo, se barajan posibles fichajes por Mercedes o McLaren.

Sin embargo, durante la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Bélgica, el cuatro veces campeón del mundo no ha querido desvelar sus cartas.

A la pregunta de si desea pronunciarse sobre los rumores de las últimas semanas y meses, la escueta respuesta del piloto de Red Bull fue: "No".

También a la pregunta de qué opina Verstappen sobre los rumores en torno a su futuro en la Fórmula 1, la respuesta del piloto de 28 años fue igualmente breve: "Nada".

Ante la pregunta de si hay un momento concreto en el que quiera pronunciarse sobre su futuro, respondió en la rueda de prensa: "No, no hay nada que decir".

A continuación, se le preguntó explícitamente a Verstappen si quiere correr con Red Bull el año que viene: "No quiero decir nada al respecto", responde el piloto. "Sí, no, esto o aquello sobre mi futuro. Ya he dicho muchas veces que, si hubiera una novedad, la anunciaría yo mismo".

Precisamente tras los fines de semana de carrera en Austria y Silverstone se avivaron los rumores sobre el futuro del piloto de Red Bull. Sobre todo porque Verstappen no se mostró nada positivo tras los problemas técnicos que sufrió su alerón trasero.

Tanto en Austria como en Silverstone, Verstappen se salió de la pista debido a un problema al cerrar el alerón trasero. Mientras que en Austria solo perdió unas pocas posiciones en la parrilla de salida al ser en la clasificación, en Gran Bretaña el fallo le costó un podio que parecía asegurado. "Por supuesto, esto no puede ser", fueron sus palabras tras el abandono.

Más allá de estos contratiempos, la situación general en Red Bull está dando que hablar. En los últimos años, figuras clave como Adrian Newey, Rob Marshall o Jonathan Wheatley han ido abandonando poco a poco la escudería de Milton Keynes.

También Gianpiero Lambiase, que durante años ha trabajado como ingeniero de carrera de Verstappen, dejará de formar parte de Red Bull a partir de 2028. En su lugar, le espera un puesto de mayor responsabilidad en McLaren.

Además de la escudería de Woking, Mercedes se considera un posible destino para Max Verstappen. Los rumores sobre un posible cambio de pilotos llevan años circulando por los medio, pero fue un encuentro entre el director del equipo de Mercedes, Toto Wolff, y Jos Verstappen durante el Gran Premio de Canadá lo que acaparó los titulares.

Red Bull, con cambios en Spa: Fórmula 1 Red Bull renuncia al alerón "Macarena" en Spa: vuelve una versión más clásica y segura