Bottas pide más fiabilidad a Cadillac F1: "No podemos aprender si no terminamos"

Valtteri Bottas dice que Cadillac debe mejorar su pobre historial de fiabilidad después de que tanto él como Sergio Pérez se retiraran pronto del GP de Austria por incendios en los frenos.

Spielberg continuó una tendencia del equipo estadounidense de sufrir una serie de problemas de fiabilidad y errores operativos, con el mexicano frustrado el viernes por problemas eléctricos, mientras la bandeja del suelo delantero de su compañero finlandés se incendió debido a un error de montaje.

Las cosas empeoraron aún más el domingo, cuando ambos coches se retiraron en apenas unas vueltas al incendiarse sus frenos en el caluroso Red Bull Ring. Según Bottas, el problema apareció de la nada, y sugirió que Cadillac se vio sorprendida por una combinación de temperaturas ambiente más altas, y menos oportunidades de refrigeración en la parte trasera del pelotón.

"Fue sin aviso", informó. "Todo estaba bajo control en los entrenamientos libres. Hicimos más de 10 vueltas seguidas. Eso normalmente es más que suficiente para alcanzar la temperatura máxima al comienzo de la carrera".

"Pero creo que el domingo, con el ligero aumento de temperatura, y luego con el efecto del tráfico, las cosas simplemente ya se incendiaron en la vuelta 2, así que es un gran problema. Obviamente, tenemos que encontrar una solución para ello".

Cadillac also hit trouble during Friday practice. Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Esos problemas hicieron más difícil para Cadillac calibrar una impresionante serie de mejoras en su MAC-26, que parece haber dado otro paso en rendimiento. Pero mientras Bottas sufrió su tercer abandono consecutivo, el equipo está desperdiciando un kilometraje valioso para sacar el máximo partido de su paquete y encontrar más soluciones para otros problemas que les han afectado.

"Si no terminamos las carreras, entonces realmente tampoco podemos aprender mucho del coche y del paquete", añadió el veterano corredor finlandés. "La prioridad ahora está bastante clara para Silverstone. Tenemos que terminar la carrera. Ahí es cuando podemos aprender".

"Teníamos piezas nuevas en cuanto a la refrigeración de los frenos para este fin de semana, pero claramente no fueron suficientes, así que tenemos que seguir trabajando en ello. Teníamos piezas nuevas. Descubrimos que ganamos algo más de ritmo, pero si no terminamos la carrera, pues es lo que hay. Probablemente fue la carrera más decepcionante de esta temporada, con ambos coches fuera tras solo unas pocas vueltas. Lo único que podemos hacer es trabajar duro como equipo. Esa va a ser la única solución y la forma de avanzar", cerró.

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