Bottas: sin renovación, el mejor tren de la F1 ha pasado

Algunos lo llaman “timing", otros el momento en que "las puertas se cierran", pero todo se basa en el encadenamiento de situaciones y oportunidades que cambian la carrera de muchos deportistas, y en particular de los pilotos de Fórmula 1, obligados a moverse en contextos muy limitados de cara a sus futuras oportunidades.

Un ejemplo muy claro en ese sentido es el de Valtteri Bottas, anunciado como piloto de Mercedes el 16 de enero de 2017 tras la sorprendente retirada del flamante campeón del mundo Nico Rosberg.

Un golpe de suerte, porque el adiós de Rosberg llegó a pesar de que le quedaban dos años de contrato (que expiraba en 2018), un acuerdo que de haber completado el alemán, habría retrasado mucho la posible llegada de Bottas a Mercedes.

A finales de 2018, Valtteri ya había acumulado 41 grandes premios junto a Lewis Hamilton, con un balance de tres victorias, trece segundos puestos y cinco terceros, además de seis poles. Hasta la fecha, las cifras se elevan a nueve triunfos, diecisiete poles y cincuenta y nueve podios en general.

En todas sus temporadas en Mercedes, Bottas ha tenido que convivir con la ansiedad ligada a la renovación de su contrato, una situación que nunca se resolvió antes del verano pero siempre acabó con un resultado positivo (durante cuatro años consecutivos renovó por un año).

Ahora, sin embargo, su futuro no está tan claro, y está la sombra de George Russell (probado como compañero de Bottas en Sakhir el año pasado) como primer candidato para sustituirle, una opción que va creciendo conforme el rendimiento del finlandés disminuye.

Las historias tienen un principio y un final, y Bottas lo sabe bien, pero el finlandés se arriesga a pagar un alto precio por haber creído hace doce meses que podría por fin dejar su huella venciendo a Hamilton.

En 2020, el mercado de los pilotos tuvo mucho revuelo con un cambio de fichas continuo incluso en asientos de primer nivel, y muchos pilotos aprovecharon las oportunidades para iniciar nuevas etapas de sus carreras. Como es habitual, los contratos firmados son de dos años, por lo que este año muchas puertas están cerradas.

Hace doce meses Valtteri tenía mercado. Si en 2020 hubiera decidido dejar Mercedes, podría haber sentado las bases de una nueva fase de su carrera, asegurándose un contrato de dos años (las opciones de Renault y McLaren estaban ahí).

No era fácil decir adiós al equipo campeón del mundo. Probablemente no lo habría sido para nadie, pero una lectura profunda de la evolución del mercado debería haber puesto sobre la mesa los riesgos de esa elección: era hacerlo o probablemente morir a corto plazo. En el primer caso Bottas habría esperado una gran temporada en Mercedes, que hasta ahora no se ha visto, y en el segundo está la perspectiva que empieza a tomar forma, es decir, arriesgarse a tener que decir adiós a la Fórmula 1.

No era una teoría descabellada especular que Mercedes pueda abrir las puertas del equipo a George Russell, y estaba bastante claro que en ese caso las alternativas para Bottas de seguir en la F1 serían pocas.

Salvo que haya un giro dramático (y los podría haber teniendo en cuenta las condiciones del mercado) las opciones del finlandés para seguir en el gran circo en 2022 serían ir a Williams, o en el mejor de los casos esperar una llamada de Alfa Romeo, una perspectiva emocionante para un joven piloto, pero no para alguien que viene del equipo campeón del mundo. La oportunidad de Aston Martin podría haberse hecho realidad si Sebastian Vettel se hubiera despedido de la categoría, pero ahora la situación parece diferente.

Entonces, ¿qué hará Bottas? Espera lograr su quinta renovación con Mercedes, pero hay muchos en el paddock que afirman que Wolff ha enviado algunos mensajes bastante claros para el futuro, y no son misivas tranquilizadoras para el finlandés.

¿Tiene sentido que Valtteri piense en cambiarse a un equipo que rara vez consigue puntos? Todos apuestan al nuevo reglamento de 2022, es cierto, pero ¿realmente podemos asumir que un equipo "cliente" puede acercarse a uno oficial?

A sus 31 años, Bottas corre el riesgo de encontrarse en un papel secundario o fuera del paddock, perspectivas no precisamente atractivas. Podría seguir el ejemplo de Kimi Raikkonen y centrarse en los rallies, esperando mejores resultados que Iceman, o seguir ligado a la pista pero en otros contextos, o aceptar volver a donde debutó, en aquel Williams que le catapultó entre 2013 y 2016.

A veces el deporte ha mostrado historias de redención, pero no será fácil para Bottas dejar el paddock de Abu Dhabi el próximo 12 de diciembre. Si todo sigue como parece, sentirá que ha acabado con la mejor oportunidad de su carrera.