Bottas estudia invertir en el circuito que MotoGP iba a tener en Finlandia

El mundo del motor está bastante arraigado en Finlandia, un país muy acostumbrado a tener estrellas de calado mundial en muchas de las categorías. Son varios los ejemplos de pilotos que han alcanzado la gloria, como Ari Vatanen, Juha Kankkunen o Tommi Makinen en los rallies, o como Mika Hakkinen en la Fórmula 1, pero no tienen un gran circuito en su territorio.

En un principio iba a ser MotoGP quien hiciera de puente para llevar al Kymi Ring al centro de los focos, aunque después de la cancelación del gran premio para 2022 para posponerlo un año ya hacía pensar que algo no iba bien. El trazado finlandés tampoco aparecía en la lista definitiva de pruebas del campeonato en 2023, dando por finalizado un sueño que no se llegó a hacer realidad, previsiblemente, por problemas económicos.

Sobre eso habló Valtteri Bottas, quien puede unirse a un grupo de inversiones para sacar adelante el proyecto del circuito de su país. No sería para organizar una carrera, sino para terminar las construcciones, y cuando se le preguntó por su interés, dijo: "Pregunta dificil. Respondo sí y no, he discutido con posibles compradores candidatos acerca de invertir en el Kymi Ring y, por lo tanto, es posible que me una".

"Sin embargo, primero necesito más aclaraciones sobre hacia dónde vamos exactamente. Creo que Kymi Ring todavía puede usarse como un algo que funcione", comentó el piloto de Alfa Romeo al medio local Ilta-Sanomat en su visita para promocionar la carrera de ciclismo de su pareja, Tiffany Cromwell.

Como apuntan desde Finlandia, la creación de la pista dejó una gran deuda de varios millones de euros, la cual podría hacer que la compra sea más barata de lo que podría ser normalmente, una oportunidad ideal para los inversores.

